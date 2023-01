VIDEO – “Un disastro epocale”: Milan, la reazione mai vista durante la diretta

Doccia gelata per il Milan, sconfitto amaramente dal Sassuolo in casa. La reazione durante la diretta è amarissima, tifosi senza parole.

Una sconfitta che sta facendo discutere, e che evidentemente accende un campanello d’allarme importante in casa Milan. Il Sassuolo è riuscito a sbancare San Siro, portando a casa tre punti importanti ma soprattutto mettendo sotto i campioni d’Italia in carica con un sonoro 5-2. Un risultato sorprendente, imprevedibile anche per quelli che sono i valori in campo delle due squadre.

Dal Milan ci si aspettava un approccio diverso, anche per dare una risposta alle critiche dopo i recenti risultati. La verità è che in casa Milan qualcosa sembra essersi decisamente inceppato. Anche i tifosi rossoneri sono preoccupati per quanto sta accadendo in casa rossonera, e c’è la necessità di dare una svolta importante per non rischiare di mandare tutto a rotoli.

Anche il posto Champions, ad oggi, sembra davvero in pericolo visto anche l’andamento delle altre big che fino alla fine proveranno a centrare quest’obiettivo importante. Intanto, queste sono ore molto amare per tutta la piazza rossonera, ed è evidente anche da quello che accade in diretta.

Milan, la reazione di Tiziano Crudeli al 5-1: silenzio in diretta

Come consuetudine, la rete ‘7Gold’ ha riservato la diretta dedicata proprio al Milan durante la partita contro il Sassuolo. A commentare in studio, come al solito, c’era Tiziano Crudeli. Una diretta ovviamente deludente per il giornalista che si è ritrovato a dover commentare una debacle clamorosa.

Proprio sul 5-1 arriva la reazione di Crudeli che resta drammaticamente in silenzio. Nemmeno una parola da part del giornalista, che praticamente resta ammutolito di fronte ad un risultato come questo. “Un disastro epocale”, si sente dire in studio da parte di uno dei presenti. Ed anche in questo caso, nemmeno una risposta da parte di Crudeli che assiste a tutto letteralmente ammutolito.

Anche i tifosi ora si interrogano sulla validità di questo progetto con Stefano Pioli in panchina. Sono tanti, infatti, quelli che si stanno scagliando in queste ore contro l’allenatore, chiedendo addirittura l’esonero.