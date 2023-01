🤬 Napoli-Roma, proteste nel tunnel: Orsato spiazza Mourinho

Si è concluso da poco il primo tempo tra Napoli e Roma, coi partenopei in vantaggio grazie al gol di Victor Osimhen

Si sta giocando allo stadio Maradona la partita tra Napoli e Roma. In vantaggio è andata la squadra di Luciano Spalletti intorno al quarto d’ora del primo tempo, grazie a uno stupendo gol di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha già eguagliato il record di gol in Serie A in una stagione e siamo solo alla 20^ giornata. Non è facile per un arbitro dirigere questa partita e infatti l’AIA ha preferito designare Daniele Orsato, che ha tanti anni di esperienza alle spalle.

Come suo solito, Orsato fischia poco e il suo metro arbitrale fa discutere sia la squadra di casa, sia la squadra ospite. E non è facile contenere due colossi della panchina come Spalletti e Mourinho. Dopo un primo tempo relativamente tranquillo, c’è stata un po’ di confusione in campo per dei giocatori a terra con qualche polemica. E non sono mancate le proteste verso l’arbitro che ha portato avanti i suoi argomenti.

Napoli-Roma, cos’ha detto Orsato a Mourinho

Prima dell’inizio della ripresa, Mourinho e Orsato sono stati beccati dalle telecamere discutendo di alcuni episodi nel corso della partita. Il direttore di gara è stato impassibile: “Vedere ste scene, tutti sti tafferugli dopo un primo tempo tranquillo…”. Chiaro riferimento alle proteste della Roma sul finire del primo tempo. Un po’ di nervosismo in campo c’è stato, anche nel corso della ripresa, con alcuni calciatori innervositi dal gioco duro e poco sanzionato.

Ma la partita ha presentato diverse situazioni di alto livello sul piano tecnico, da entrambe le parti. In più di un’occasione la Roma si è resa pericolosa dalle parti di Alex Meret, protetto anche dagli interventi di Kim Min-Jae e Amir Rrahmani. L’augurio di Orsato indubbiamente è quello di una ripresa tranquilla così come il primo tempo.