“Ma il Napoli è già campione?”: corsa Scudetto, scoppia la polemica in diretta

Il Napoli stasera affronta la Roma, in palio tre punti importanti per la classifica. Ma è già Scudetto in tasca per gli azzurri? Esplode la polemica in studio.

Che manchi ancora un intero girone di ritorno e dunque tante partite da giocare, questo è un dato incontrovertibile. Proprio questo va messo in cima agli elementi da analizzare per andare a capire chi, ad oggi, possa essere individuata come squadra favorita per lo Scudetto. Il Napoli è in cima alla classifica, con un ampio vantaggio rispetto alle inseguitrici: questo è un altro fatto chiaro ed evidente.

Questo vuol dire che il Napoli ha già vinto? Ovviamente no. Certo, il margine è ampio, tanto da consentire a Luciano Spalletti di vedere il proprio futuro risiedere interamente nelle proprie mani. La squadra partenopea ha ben chiaro cosa c’è da fare da qui alla fine della stagione, soprattutto sotto il punto di vista mentale. Guai a sottovalutare i prossimi impegni, vedersi già con il tricolore stampato sul petto.

Anche perchè non solo mancano ancora tante partite, ma c’è una competizione importante da giocare come la Champions League: tenere la tensione viva anche in Europa, consentirà alla squadra di Spalletti di restare salda anche sotto il punto di vista psicologico.

Napoli, scoppia la polemica a ‘7Gold’: l’opinione di Oppini

Questa domenica ha visto la caduta del Milan in casa contro il Sassuolo, cosi come quella della Juventus tra le mura amiche contro il Monza. L’Inter ha vissuto un momento simile settimana scorsa contro l’Empoli, per poi salvare la faccia in rimonta questo weekend contro la Cremonese. Insomma, le big italiane non se la passano benissimo.

Eppure, c’è chi non riesce a vedere il Napoli proiettato in avanti nella corsa Scudetto. Francesco Oppini, tifosi della Juventus e volto di ‘7Gold’, ha parlato in diretta proprio della squadra azzurra dando la sua opinione dopo la sconfitta del Milan di oggi contro il Sassuolo.

“Diamo per assodato che con 57 punti a disposizione il Napoli sia già campione d’Italia?“, dice Oppini. In studio chiedono se ci sia qualcuno che possa competere con gli azzurri. “Certo, l’Inter!”, la risposta. Qualcuno in studio mugugna: “Cosa? Guarda Elio (Corno, ndr) è un segnale, sei la rosa Pià forte d’Italia, nessuno ha Lukaku, Dzeko, Correa, Lautaro”, le parole di Oppini. “Voi date per assodato che l’Inter è fuori? Io non lo farei mai!”, ha ancora detto Oppini.