Napoli-Roma, doccia fredda per i tifosi: il duro gesto è nel mirino

C’è grande attesa per il big match della ventesima giornata tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà questa sera la Roma nel primo match del girone di ritorno, il ‘famoso’ derby del Mezzogiorno. Il match del Maradona avrà diversi significati, ma nello specifico gli azzurri vogliono continuare la striscia positiva e confermare alle rivali che il discorso scudetto è praticamente chiuso.

La formazione partenopea ha chiuso il girone di andata con dodici punti sul Milan campione d’Italia e tredici su un terzetto composto da Inter, Lazio e appunto Roma. Un eventuale successo sui giallorossi taglierebbe definitivamente fuori la squadra di Mourinho. Con un risultato diverso il club giallorosso potrebbe invece provare a sfidare la capolista.

Le tifoserie di Napoli e Roma sono grandi rivali, spesso la loro rivalità è andata oltre. Quello che è successo qualche settimana fa su un autogrill è ancora impresso nella mente di tutti. Questa sera al Maradona non ci saranno tifosi giallorossi. I rapporti sono molto caldi e la squadra vuole vincere a tutti i costi per i propri tifosi. Napoli-Roma è iniziata ed è cominciata anche prima del match.

Napoli-Roma, brutto gesto dei tifosi azzurri

La squadra di Josè Mourinho è arrivata nel tardo pomeriggio nel capoluogo campano e se, all’arrivo alla stazione di Afragola, ha ricevuto una buona accoglienza da tifosi giallorossi, non è andata allo stesso modo all’arrivo all’Hotel Britannique, luogo dove la squadra alloggerà. Nonostante le basse temperature il clima fuori all’hotel era rovente.

Come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport i calciatori giallorossi hanno ricevuto pesanti insulti all’arrivo all’hotel, in particolare la coppia di attaccanti composta da Paulo Dybala e dal centravanti inglese Tammy Abraham. Insulti gratuiti e pesanti, la rosea sottolinea la gravità del gesto, sicuramente una situazione che non fa bene al tifo partenopeo. Per fortuna nulla di più, ma di certo i tifosi azzurri non hanno fatto una bella impressione, alla vigilia di un match importante in chiave campionato.