❌ “È inaccettabile”: Napoli-Roma, arriva la ‘sentenza’ sul caso del giorno

C’è grande attesa per il match del Maradona di questa sera tra Napoli e Roma. In casa giallorossa devono fare i conti con un importante caso.

La Roma di Josè Mourinho scenderà in campo questa sera al Maradona contro il Napoli. Il club giallorosso ha una ghiotta chance e un risultato positivo darebbe segnali importanti in chiave Champions. Il tecnico portoghese in conferenza ha parlato dello scudetto ormai del Napoli, ma un’eventuale vittoria in terra campana potrebbe cambiare le carte in tavola.

La Roma è una delle squadre più in forma del campionato, viene da una serie di risultati utili e arriva al Maradona in gran forma. Mourinho si affiderà ancora una volta alla coppia composta da Paulo Dybala e capitano Lorenzo Pellegrini, dietro al ritrovato Tammy Abraham. Il tecnico ha annunciato la squadra in conferenza stampa pre gara ed ha parlato anche della questione Zaniolo.

Il trequartista ex Inter è il vero caso in casa giallorossa. Mourinho ha annunciato pubblicamente che il giocatore vuole andare via e nella notte sono apparsi nuovi striscioni contro Zaniolo. Dopo Karsdorp esplode un nuovo caso importante in casa capitolina e Nicolò non è partito per Napoli.

Roma, netta sentenza di Costacurta su Zaniolo

Nelle ultime ore in tanti stanno commentando la situazione del calciatore giallorosso. Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth, ha fatto infuriare società e tecnico ed è ormai fuori dai radar del club. La squadra giallorossa pensava già al sostituto ma ora si trova, in vista del match di stasera, in caos totale.

L’ex calciatore e ora opinionista Billy Costacurta ha parlato così riguardo la situazione del calciatore: “Credo che sia inaccettabile tutto questo. Passi come questi, soprattutto arrivati da parte chi gli sta intorno, vanno solo a danneggiare la sua carriera. Trovo il comportamento di Zaniolo senza alcuna spiegazione, parliamo di un ragazzo del 99’ ancora recuperabile ma con questo comportamento rischia solo di peggiorare la situazione”.