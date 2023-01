Spalletti lo ha fatto ancora: spunta il gesto prima di Napoli-Roma

Luciano Spalletti, prima della gara tra il suo Napoli e la Roma di José Mourinho, ha compiuto un gesto davvero ‘sorprendente’.

Il Napoli sta letteralmente dominando il campionato, visto che hanno preso il largo in classifica. Gli azzurri, dopo la vittoria di ieri dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Cremonese di Davide Ballardini, hanno infatti adesso la bellezza di dieci punti di vantaggio sul secondo posto, occupato proprio dalla ‘Beneamata’.

Tuttavia, i partenopei non possono permettersi di rilassarsi sia perché il campionato è ancora lunghissimo sia perché questa sera giocheranno contro la Roma di José Mourinho. I giallorossi, infatti, stanno attraversando un ottimo momento di forma, considerando i dieci punti totalizzati nelle prime quattro gare del 2023.

Anche Luciano Spalletti, nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della partita, ha voluto ribadire la forza della Roma di José Mourinho: “Mi aspetto una squadra che ha dentro grandi giocatori, un allenatore molto pratico e concreto che riesce bene a far capire quali debbono essere i comportamenti dentro la partita”. Proprio in vista della sfida contro i giallorossi, il tecnico toscano è stato protagonista di un gesto ‘sorprendente’.

Napoli-Roma, il gesto di Luciano Spalletti: niente ritiro per la squadra nel giorno di vigilia

Come scritto dal quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, Luciano Spalletti non ha imposto il ritiro nel giorno precedente alla gara dello Stadio Diego Armando Maradona. Questa scelta potrebbe avere una natura scaramantica, visto che anche prima della gara contro la Juventus di Massimiliano Allegri non fu svolto il ritiro. Quest’ultimo, però, fu svolto prima della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese di Davide Ballardini.

Gli azzurri, quindi, dopo l’allenamento di ieri, sono tornati a casa. Il Napoli si ritroverà questa mattina a Castel Volturno: colazione, rifinitura, pranzo, riposo e poi si dirigerà alla volta di Fuorigrotta. La gara contro la Roma, di fatto, è importantissima per il team campano, visto che può rappresentare un altro passo verso la vittoria finale del campionato.