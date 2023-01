Napoli-Roma, Spalletti ha pronta la mossa a sorpresa. Tifosi spiazzati

Per la gara del suo Napoli contro la Roma di José Mourinho, Luciano Spalletti ha in mente una mossa a sopresa che ha spiazzato i tifosi.

Dopo la vittoria di sabato scorso nel derby contro la Salernitana di Davide Nicola, ed il conseguente allungo in classifica sulle due milanesi, il Napoli di Luciano Spalletti questa sera scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare una delle squadre più in forma del nostro campionato.

I partenopei, infatti, sfideranno la Roma di José Mourinho, la quale ha totalizzato la bellezza di dieci punti nelle ultime quattro giornate di campionato. La svolta per i giallorossi è arrivata sicuramente con il pareggio in rimonta contro il Milan di Stefano Pioli. Un altro fattore di questo ottimo momento di forma dei capitolini è sicuramente il ritorno a pieno regime di Paulo Dybala.

L’argentino, come ammesso dallo stesso José Mourinho più di una volta, è letteralmente la luce per il gioco della Roma. Tuttavia, i capitolini hanno anche un altro punto di forza: la difesa. Il reparto difensivo giallorosso, infatti, è la terza miglior difesa del nostro campionato. Proprio per sfidare una squadra così forte, Luciano Spalletti ha in mente una mossa a sorpresa che ha spiazzato un po’ tutti i tifosi azzurri.

Napoli-Roma, la mossa a sorpresa di Luciano Spalletti: Elmas giocherà a destra nel tridente d’attacco azzurro

Come scritto dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico toscano schiererà Elmas a destra nel tridente offensivo della sua squadra. Se a sinistra ci sarà il ritorno dal primo minuto di Kvaratskhelia, dall’altro lato ci sarà quindi il calciatore macedone. Mentre Matteo Politano e Hirving Lozano, a sorpresa, si siederanno in panchina.

Questi ultimi due sono di fatto i titolari della corsia destra, ma Luciano Spalletti ha tutta l’intenzione di affidarsi ad uno dei suoi pretoriani più fidati. Dopo qualche polemica di inizio stagione, Elmas è diventato di fatto uno degli uomini a cui il tecnico toscano si affida di più nei momenti del bisogno.