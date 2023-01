Momento nero per l’ex Napoli: arriva la seconda batosta in pochi giorni

Brutte notizie per l’ex Napoli. La situazione ormai è sempre più complicata e non si intravedono prospettive positive.

Il Napoli tra poche ore sarà impegnato nel big match contro la Roma. Fino ad ora la stagione degli uomini di Luciano Spalletti è estremamente positiva. Primo posto in classifica in Serie A e qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta con largo anticipo e da prima del girone.

Se Luciano Spalletti sorride non si può dire lo stesso del suo predecessore Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Napoli, che in azzurro ha vinto una Coppa Italia, sta cercando di far ripartire la sua carriera in Spagna, al Valencia. Nel club valenciano oltretutto gioca anche un altro ex Napoli molto amato dalla parti di Fuorigrotta: Edinson Cavani. Purtroppo però per Gattuso e Cavani le cose non stanno andando per il meglio, sia in Liga che nelle coppe.

Dopo la sconfitta di giovedì scorso in Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao, che è costata l’eliminazione dalla coppa nazionale, è arrivato un altro ko. Stavolta contro il Valladolid, squadra che, prima dei tre punti di oggi, era in piena zona retrocessione e che veniva da una lunga serie di sconfitta. L’interruzione del momento no è arrivata proprio contro il Valencia. Una vera e propria beffa visto che il gol decisivo è stato siglato da Larin nell’ultimo minuto di gioco del tempo regolamentare, quando sembrava che i pipistrelli potessero almeno portare a casa il pareggio.

Valencia, continua il momento no degli ex Napoli Gattuso e Cavani

Quest’estate il Valencia aveva deciso di puntare sui due ex Napoli Gennaro Gattuso ed Edinson Cavani. Il primo in primo in panchina, il secondo al centro dell’attacco. L’obiettivo era quello di riportare, dopo alcuni anni di anonimato, il Valencia nella parte alta della Liga. Invece le cose stanno andando decisamente nel verso opposto.

Nonostante comunque Cavani abbia fino a questo momento messo a segno 7 reti in 14 presenze, confermando quindi, nonostante l’età, un senso del gol da fuoriclasse. Reti che però non stanno servendo a Gattuso per svoltare. Il Valencia infatti, oltre all’eliminazione dalla Coppa del Re, deve fare i conti con una situazione di classifica decisamente negativa: i pipistrelli infatti sono 14esimi in classifica a soli 3 punti dalla zona retrocessione. A preoccupare è però anche la forma, visto che nelle ultime 4 giornate, Gattuso ha collezionato solo un punto.