Napoli, colpo di scena: firma in arrivo per il pupillo di Spalletti

Il Napoli è impegnato nella lotta scudetto, ma non trascura il futuro e infatti la società è a lavoro per un affare che renderà contento mister Luciano Spalletti.

La coppia di centrali di difesa composta da Kim e Rrahmani è ormai un classico per il Napoli, ma non necessariamente intoccabile. Mister Luciano Spalletti nutre grande stima anche nei riguardi degli altri giocatori a disposizione in quel ruolo, fra cui principalmente Juan Jesus. Il brasiliano si è rivelato affidabile e preciso nelle settimane in cui ha dovuto prendere proprio il posto del kosovaro, fermo a causa di infortunio.

D’altronde, il tecnico toscano ha avuto a disposizione Juan Jesus anche ai tempi in cui era in panchina alla Roma. In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club tempo fa, il calciatore l’ha raccontato: “A Roma il mister mi ha voluto tantissimo. Senza di lui non sarei al Napoli. Non giocavo da due anni a Roma, non so come mai mi abbiamo voluto. Mi ha dato un’opportunità, quando nessuno credeva in me”.

La scorsa stagione è stata molto positiva per Juan Jesus, a dimostrazione della fiducia ripagata ma anche dell’intesa tecnica che ha con Spalletti: il brasiliano sa come rispondere alle richieste di squadra dell’allenatore.

Napoli, contatti con l’entourage di Juan Jesus per il rinnovo: cifre e dettagli