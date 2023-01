Milan, Pioli verso l’esonero? Spunta l’indiscrezione da Milano

Novità clamorose in casa Milan. Il momento è nero: Stefano Pioli davvero a questo punto rischia l’esonero?

La sconfitta del Milan contro il Sassuolo, pesante oltre che per il risultato anche per il punteggio, certifica un momento di crisi molto seria. Oltretutto la contemporanea vittoria del Napoli sulla Roma, se da un lato frena anche una diretta concorrente dei rossoneri per la Champions, dall’altro fa forse svanire definitivamente qualsiasi residua ambizione di difendere lo Scudetto per gli uomini di Pioli.

E proprio il tecnico, che fino a qualche mese fa era eroe indiscusso per aver riportato dopo molti anni lo Scudetto nella Milano rossonera, ad essere tra i principali indiziati del momento negativo. I 12 gol incassati nelle ultime 3 partite, frutto del già citato ko 2-5 contro il Sassuolo, ma anche il 2-2 contro il Lecce e i 4 gol incassati dalla Lazio, sono un campanello d’allarme non indifferente, sintomo di una squadra che fatica a ritrovare identità e sicurezza nei propri mezzi.

Naturalmente il periodo negativo sta facendo emergere problemi che, in situazioni di vittorie e zone alte della classifica, non sarebbero mai emersi. Come a esempio gli attriti tra il dirigente Paolo Maldini e la proprietà targata RedBird. Come scrive il Corriere dello Sport: “Così vien giù tutto. Tensione tra Maldini e la proprietà. Anche Pioli a rischio.”

Milan, situazione esplosiva: nervi tesi in casa rossonera

Il Corriere dello Sport parla di un “tutti contro tutti” in casa rossonera. I problemi tra Maldini e la proprietà hanno radici lontane. C’erano con Elliott e ci sono con RedBird, ma i risultati positivi avevano comunque generato un clima sereno e costruttivo. Le recenti sconfitte e la situazione in classifica che peggiora con i rossoneri che in queste giornate hanno visto scappare il Napoli e si sono fatti sopravanzare da Inter, Lazio e Atalanta, hanno perl scoperchiato il vaso.

Nel mirino poi è finito anche il tecnico che però, come invece scrive la Gazzetta dello Sport, continua a godere di una fiducia di massima da parte proprio di Maldini. Dopo il ko con la Lazio era stata rinnovata la fiducia nei confronti del tecnico, cosa che è stata fatta anche dopo il Sassuolo. Resta però a vedere se nei prossimi giorni, anche considerando la situazione dirigenziale, le cose possano o meno cambiare.