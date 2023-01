🔴 Napoli, adesso è ufficiale: guai in vista per Spalletti

Il Napoli, contro lo Spezia, dovrĂ mantenere alta la concentrazione. I bianconeri hanno messo a segno un colpo importante di mercato.

Il Napoli non vuole fermarsi. La vittoria ottenuta ai danni della Roma (ed il contestuale tracollo del Milan in casa contro il Sassuolo) ha consentito agli azzurri di consolidare il primo posto in classifica e salire a più +13 dall’Inter seconda. Un vantaggio notevole, che consente di fare un passo in avanti sostanziale verso lo scudetto, ma i partenopei proveranno ulteriormente ad incrementarlo nelle prossime settimane.

Ora nell’obiettivo è finita la trasferta a La Spezia, in programma domenica pomeriggio. I bianconeri, da ormai diversi giorni, sono finiti in una spirale di risultati negativi. Ad inizio 2023 erano arrivati due pareggi ed un successo sul campo del Torino. Da quel momento in poi la squadra di Luca Gotti è andata incontro a tre ko di fila, che hanno iniziato a far suonare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente.

A preoccupare, in particolar modo, sono l’eccessiva permeabilità della retroguardia (9 gol presi tra Atalanta, Rom e Bologna) e la sterilità del reparto offensivo a secco da 2 incontri. Una criticità , quest’ultima, che ha spinto il club ad intervenire sul mercato e prendere un rinforzo di qualità al proprio allenatore. Si tratta di Eldor Shomurodov, atteso nella città ligure nella giornata odierna dopo aver detto di “sì” alla proposta bianconera.

Napoli, lo Spezia ha preso Shomurodov: depositato il contratto

I contatti con la Roma si sono intensificati, al punto da consentire alle parti coinvolte di individuare l’intesa decisiva. L’ex Genoa, impiegato con il contagocce fin qui da José Mourinho e mai ambientatosi del tutto nella realtà capitolina, si trasferirà in Liguria con la formula del prestito oneroso da 1.5 milioni fino al termine della stagione. Il colpo è da considerare ufficiale: il suo contratto è stato infatti depositato in Lega.

Per lo Spezia si tratta di un’operazione preziosa, che consentirà a Gotti di avere a disposizione un giocatore di qualità deciso a rilanciarsi dopo un anno e mezzo avari di soddisfazione alla corte del mister originario di Setubal. Spalletti dovrà quindi trovare una soluzione per arginarlo ma intanto, all’interno del club azzurro, l’euforia è alle stelle. Lo scudetto appare davvero alla portata.