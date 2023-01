Napoli, la sentenza è musica per le orecchie di De Laurentiis: il motivo

Napoli, il momento è dolcissimo per i tifosi e non solo. La sentenza è una vera e propria musica per le orecchie di Aurelio De Laurentiis: il motivo.

La vittoria arrivata ieri contro la Roma di José Mourinho è stata un vero e proprio schiaffo al campionato, soprattutto dopo i passi falsi delle altre big. Adesso il Napoli è a più tredici punti dall’Inter seconda in classifica, mentre mette nel mirino il girone di ritorno partito con il successo rimediato con i giallorossi. A diciotto giornate dal termine, gli azzurri sono padroni di questa Serie A: un qualcosa di incredibile, considerando le premesse che invece si erano generate in estate.

Premesse che non vedevano Aurelio De Laurentiis brillare per celebrità e consenso tra le fila dei tifosi del Napoli. Dopo gli addii dei tanti senatori, il ‘no’ di Dybala e le tante scommesse sul mercato, il supporting partenopeo era congelato in una vera e propria depressione sportiva. E anche il fantasma del ridimensionamento tecnico (dopo quello economico) era tanto forte da far preoccupare persino i più ottimisti. Adesso, dopo mesi e mesi di stagione, è il patron romano a sorridere. Soprattutto ora che piovono sentenze e attestati di stima nei suoi confronti.

Napoli-De Laurentiis, complimenti e attestati di stima per il patron: la sentenza è dolcissima

Attestati di stima che arrivano direttamente da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ospite de ‘La Politica nel Pallone’ sui canali RAI: “Il Napoli ha un grande allenatore, un eccellente DS e un’organizzazione davvero ottima. Tutto il club ha dimostrato di avere una capacità imprenditoriale eccezionale. E anziché uscire da questo mercato estivo in difficoltà, ha cambiato pelle investendo in maniera illuminata su una buona struttura”.

In poche parole, musica per le orecchie di Aurelio De Laurentiis. In un calcio dove vince solo chi spende tanto, continuano ad arrivare complimenti per la scelta coraggiosa fatta dal patron in estate. Ovvero diminuire le spese, ma senza che la sostenibilità intacchi la forza della squadra.