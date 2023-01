🚨 “Che sorpresa…”: occhio Napoli, l’ufficialità amara scatena i tifosi

Napoli, attenzione all’ufficialità che arriva all’improvviso e scatena i tifosi. “Che sorpresa”, commentano ironici i supporters sui social.

La vittoria contro la Roma è stata talmente importante quanto sofferta, ma il Napoli gioisce e lo fa a pieni polmoni. I tre punti rimediati ieri contro i giallorossi sono stati un segnale pesantissimo mandato a tutto il campionato. E adesso la seconda dista a ben 13 punti di distacco: una vera e propria enormità , considerando che poi arriverà il derby di Milano nel corso del prossimo turno. E che la formazione allenata da Luciano Spalletti potrà cogliere una bella occasione per distaccare ulteriormente una delle due milanesi.

Formazione di Luciano Spalletti che ha compiuto finalmente il percorso di crescita avviato nel 2019 con Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Milan aveva raccolto una squadra in profonda difficoltà , rifondandola tra alti e bassi: da una parte la vittoria della Coppa Italia e l’arrivo di Osimhen, ma dall’altra gli scivoloni della seconda stagione e l’incredibile Champions mancata in casa col Verona. Dopo Napoli, il tecnico calabrese aveva provato a ripartire da Valencia, ma anche lì le cose non sembrano essere andate benissimo.

“Che sorpresa…”: l’addio di Gattuso al Valencia scatena l’amara ironia dei tifosi. L’ex Napoli si dimette

Come ufficializzato dallo stesso club spagnolo, Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Valencia. Dimissioni quasi obbligate per l’ex tecnico azzurro, che con i suoi uomini versava in condizioni molto difficili di classifica. “Che sorpresa che un allenatore simile, che non è riuscito ad avere successo né al Milan e tantomeno al Napoli, non sia riuscito a fare bene qui al Valencia”: si scatena così sui social l’amara ironia dei tifosi spagnoli, amareggiati per l’attuale stagione.

Una chiara allusione a come Gattuso sia riuscito ad avere relative difficoltà , seppur il Milan sia riuscito a vincere uno Scudetto negli successivi al suo addio. E ora anche il Napoli ha ritrovato le ali, sia in Italia che in Europa, dopo l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Un giudizio forse troppo severo, ma che non cancella l’amarezza per le dimissioni del trainer calabrese dal Valencia.