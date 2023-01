“Maradona…”: Mondiale, la confessione di Messi mette i brividi

Lionel Messi torna a parlare della vittoria dei Mondiali con l’Argentina e il pensiero va direttamente a Maradona.

Lionel Messi, poco più di un mese dopo la vittoria dei Mondiali con l’Argentina in Qatar, ha parlato per la prima volta dell’impresa compiuta con i suoi. E non solo, perché poi il suo pensiero è andato subito a Diego Armando Maradona. Il suo desiderio fa commuovere.

Dopo tanti festeggiamenti e dopo essere tornato al Paris Saint-Germain per riprendere con gli impegni del campionato in Francia, per la prima volta pubblicamente Lionel Messi ha parlato di quanto compiuto con l’Argentina.

Il suo pensiero, ovviamente, ha fatto riferimento come prima cosa a Diego Armando Maradona. Contento sicuramente lassù di aver visto la sua Albiceleste riconquistare un titolo così importante dopo tanti anni. Le parole e il desiderio di Messi.

Messi campione del mondo con l’Argentina: il pensiero per Maradona fa commuovere

Lionel Messi, per la prima volta dopo la vittoria del Mondiale in Qatar con l’Argentina, è tornato quindi a parlare di quanto compiuto da lui e dai suoi connazionali e compagni. A ‘Urbana Play’, allora, il fuoriclasse sudamericano non ha potuto contenere la gioia per quanto conquistato con la propria nazionale. E ha poi anche espresso un desiderio in particolare che ha riguardato Diego Armando Maradona.

Così ha, infatti, parlato l’argentino: “Mi sarebbe piaciuto ricevere la coppa da Diego. Sarebbe stata una foto bellissima, un momento di storia per il calcio”, ha riferito sognante. “In ogni caso – ha proseguito – ovunque sia, può vedere nuovamente la nazionale Campione del Mondo. Sarà felice, come tutti gli altri che sono lassù. Il Paese ha festeggiato per diversi giorni anche dopo la vittoria”.