✍🏻 “C’è l’accordo”: Napoli, la conferma e l’annuncio che fa impazzire i tifosi

Ottime notizie per i tifosi del Napoli. La firma a lungo attesa potrebbe presto arrivare: a dirlo è il diretto interessato.

La vittoria di ieri contro la Roma porta in dote al Napoli altri tre punti. Le reti di Osimhen e Simeone, permettono agli azzurri di continuare a tenere un vantaggio consistente nei confronti delle inseguitrici. Oltre al campo i tifosi azzurri possono però gioire anche per un’altra notizia che riguarda una firma tanto attesa e che presto potrebbe arrivare.

La firma in questione è quella sul rinnovo del centrocampista Stannis Lobotka. A dichiararlo è lo stesso agente del calciatore, Sasha Baranov, ai microfoni di CalcioNapoli24.it: “Abbiamo l’accordo con il Napoli per il rinnovo. Procederemo tra poco con le firme. L’accordo per il rinnovo c’è, non vi preoccupate. Ringrazio Giuntoli e la società. Siamo molto felici di restare a Napoli. Si farà tutto tra poco.”

Il discorso poi si sposta in linea generale sulle prestazioni di Lobotka, uno dei principali protagonisti di questo Napoli. “Lobotka eccelle nel suo ruolo ed è tra i migliori al mondo.” ribadisce l’agente. “Questo lo dico da anni. So che questa mia affermazione all’epoca fece sorridere molti, ma lui è un grande lavoratore con un forte desiderio di vincere e non si accontenta facilmente. Non ha limiti.”

Lobotka, l’agente fa chiarezza: “Ecco perché all’inizio faticava a Napoli”

Per molti Lobotka è stato una vera e propria sorpresa. Il calciatore quando arrivò a Napoli era considerato un vero e proprio oggetto misterioso. E invece, sotto la gestione Spalletti, le cose sono totalmente cambiate. Baranov ha una spiegazione: “Quando è arrivato a Napoli dal Celta ci è voluto un po’ per ambientarsi. Gattuso è una bravissima persona, nulla da dire, ma dal punto di vista tattico non c’era sintonia. Con Spalletti invece è stato diverso, ha subito capito come sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Ha capito le sue qualità e i due si sono immediatamente trovati.”

Qualcuno ha addirittura azzardato un paragone con Iniesta. L’agente però in questo caso invita tutto alla calma. Lobotka è Lobotka: “E’ una cosa che indubbiamente inorgoglisce, come potrebbe essere altrimenti. Ma non facciamo paragoni. Stanislav è Stanislav, sta facendo ottime cose ed è anche merito di Spalletti.”