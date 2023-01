😱 Napoli, la vittoria non cancella le polemiche: l’accusa è durissima

Nonostante l’ennesima spiazzante prestazione del Napoli contro la Roma, le critiche non mancano e sono anche piuttosto immotivate.

Il Napoli di Luciano Spalletti gode di vari primati e ne accumula di settimana in settimana. Ad oggi, come collettivo, è la squadra prima in classifica con 53 punti in 20 giornate e con 13 di distacco dalla seconda in classifica ovvero l’Inter. Nella storia della Serie A, a partire dall’epoca dei tre punti, nessuna squadra aveva mai maturato una distanza così ampia dopo appena 20 partite disputate.

Ciò che è lampante nel gioco del Napoli è il valore di quello corale. Gli ingranaggi funzionano fra di loro in modo eccelso e questo dipende molto dal lavoro di Luciano Spalletti. C’è però anche l’aspetto del singolo, che può essere potenziato dalle indicazioni dell’allenatore e dall’aiuto dei compagni di squadra, ma deve avere le proprie virtù di base.

È quanto accade con Victor Osimhen. Poter contare su Kvaratskhelia, Lozano e Politano su tutti, in qualità di compagni di reparto, sicuramente gli facilita il compito ma non basterebbe per essere l’attuale capocannoniere della Serie A con 14 gol segnati: il nigeriano è straripante nelle qualità fisiche ma anche in quelle tecniche, che stanno migliorando giorno dopo giorno e lavorano di pari passo col suo istinto.

Napoli, Chiariello su Osimhen: “A chi lo critica consiglio il curling”

Nonostante ciò, al centravanti del Napoli non mancano le critiche. C’è chi ritiene che il suo apporto sia sopravvalutato alla pari della considerazione generale sulle sue qualità. Perciò il giornalista Umberto Chiariello ha dedicato parte del suo intervento a ‘Radio Napoli Centrale’, durante il programma ‘Un Calcio alla Radio’, proprio al calciatore del Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Questo Napoli non si accontenta di gestire il campionato, lo vuole stracciare. È la prova che questa è una squadra matura con un tecnico che sa utilizzare l’ottimo materiale a disposizione. Sa portare in campo le belle favole di questa squadra, come il ‘Cholito’ Simeone, che ama profondamente la maglia azzurra. Era il desiderio del padre e la stessa di Diego Armando Maradona. La sua rete è d grande centravanti, come quella di Osimhen. Mi preoccupo per Victor che sta buttando a terra le porte. E a chi diceva che fa ‘per e per’, consiglio il curling”.