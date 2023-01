Napoli-Roma, le pagelle incoronano Osimhen: per ‘Sky’ il migliore è un altro

Un gol fondamentale quello segnato ieri da Victor Osimhen nella sfida tra Napoli e Roma. Eppure, non è stato il nigeriano l’MVP scelto da ‘Sky Sport’.

Che Victor Osimhen, ad oggi, sia un vero e proprio trascinatore del Napoli capolista, questo è un dato incontrovertibile. A suon di gol l’attaccante nigeriano sta dando una spina importante alla squadra, senza dimenticare tutto quello che riguarda l’aspetto psicologico. Osimhen è uno di quelli che in campo dà sempre tutto, cerca di portare dietro di sé gli altri e fa un lavoro straordinario sotto ogni punto di vista. Il Napoli è una squadra solida e compatta, e questo anche grazie a ragazzi come Victor che riescono a legittimare il lavoro di tutti mandando in porta gol che risultato poi decisivi.

Ieri la sua rete contro la Roma è stata esaltata dal pubblico al Diego Armando Maradona ma anche dagli addetti ai lavori: un gol dove il gesto tecnico è stato anticipato da una giocata di puro atletismo, con l’attaccante nigeriano che ha preso la mira e scaraventato la sfera alle spalle di Rui Patricio. Un gol da incorniciare, che va ad alimentare il tabellino dei marcatori e la classifica stagionale dei goleador del campionato.

Napoli-Roma, Osimhen non è stato il migliore: le pagelle di Sky

Un super gol ed una prestazione importante, tutto lascerebbe pensare proprio a Victor Osimhen come migliore in campo della sfida tra Napoli e Roma. Eppure, non per tutti il nigeriano rappresenta il miglior giocatore visto in campo tra le due squadre. La redazione di ‘Sky Sport’ ha stilato le pagelle della sfida giocata ieri allo Stadio Diego Armando Maradona.

In cima, oltre a Victor Osimhen (7.5 in pagella), c’è anche un altro giocatore che è risultato tremendamente decisivo per i risultato finale: si tratta di Giovanni Simeone, eletto MVP dalla redazione dell’emittente satellitare. Un gol straordinario, sia per come è stato costruito ma anche per l’importante all’interno delle economie di partita. I tifosi del Napoli ringraziano l’argentino, ancora una volta decisivo entrando dalla panchina.