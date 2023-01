Spezia-Napoli, disavventura per l’allenatore: non sarà in panchina

Arriva una novità per il Napoli in vista del match da disputare contro lo Spezia: sulla panchina avversaria ci sarà un’assenza importante.

Il Napoli, dopo la grande vittoria ottenuta contro la Roma nella serata di ieri al Maradona, si è portato a +13 sulla seconda in classifica di Serie A e ha aggiunto un ulteriore tassello al proprio percorso. Adesso non vuole commettere passi falsi. Motivo per cui affronterà anche la gara contro lo Spezia con la massima concentrazione. Ma sulla panchina degli avversari, proprio in vista del match, ci sarà un’assenza importante. Ecco di chi si tratta.

Il Napoli adesso può rifiatare e, dopo la vittoria di carattere conquistata contro la Roma, si prepara al nuovo match da disputare. Quello contro lo Spezia domenica prossima alle ore 12:30. Il 5 febbraio, quindi, gli azzurri affronteranno una trasferta da non sottovalutare.

Anche perché le piccole di questo campionato hanno dimostrato di giocarsela con chiunque, come visto con il Monza contro la Juventus o anche con l’Empoli contro l’Inter. Il Napoli si concentrerà al massimo, mentre gli avversari dovranno far fronte a un’altra assenza in panchina.

Spezia-Napoli, tanti out e adesso arriva anche la notizia dell’assenza di Gotti sulla panchina

Lo Spezia non sta attraversando un periodo semplice. Dal momento che la zona retrocessione inizia a far sentire il fiato sul collo. Il club ligure è infatti con 20 punti al 17esimo posto in classifica. Dopo di lui ci sono solo Verona, Sampdoria e Cremonese. Contro il Napoli allora sarà ancora più difficile cercare di portare a casa un risultato utile.

Secondo ‘Tuttosport’, oltre alle diverse assenze per squalifica (come Gyasi) e per infortunio, mancherà domenica anche Luca Gotti. L’allenatore infatti si è quest’oggi dovuto sottoporre ad un’operazione chirurgica per un problema alle anche. Da tempo scendeva a bordocampo con il supporto delle stampelle. Con ogni probabilità allora non ce la farà a recuperare in tempo per stare vicino ai suoi contro la capolista.