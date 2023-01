❌ Batosta Napoli contro lo Spezia: è anche ufficiale

Lo Spezia ospiterà il Napoli ma per i tifosi è arrivato un comunicato ufficiale che era già nell’aria. Ecco cosa è stato deciso.

Lo Spezia, per la 21^ giornata di Serie A, ospiterà il Napoli. Da un lato ci sarà quindi un squadra a cui servono punti per riuscire a salvarsi. Dall’altro scenderà in campo la capolista che non vuole mollare di un centimetro il posto conquistato in classifica. Ma per i tifosi azzurri è arrivata poco fa una notizia ufficiale. C’è il comunicato.

Sarà dunque lo Spazia il prossimo avversario di questo Napoli che ha dimostrato di non aver paura di niente e nessuno in questa stagione che sta procedendo a ritmi serrati. Si è perciò così portato a più tredici sull’Inter, che al momento occupa la seconda posizione.

Dopo aver vinto contro la Roma in casa, il club azzurro partirà alla volta della Liguria. Ma proprio in merito alla trasferta sono arrivate novità importanti per i tifosi. Almeno per coloro che sono residenti in Campania. C’è il comunicato ufficiale.

Spezia-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: c’è il comunicato ufficiale

Lo Spezia, quindi, ha comunicato in via ufficiale che: “In seguito alle misure restrittive adottate dagli organi competenti, non sarà consentito l’acquisto in alcun settore ai residenti nella Regione Campania. Anche se questi dovessero essere titolari di Eagle Card”.

“Sempre in riferimento alle misure restrittive – si legge ancora – per l’acquisto online sul www.vivaticket.it e presso i punti vendita del circuito Vivaticket, è obbligatorio essere in possesso di una Eagle Card rilasciata entro il 1° gennaio 2023. Con la quale sarà possibile acquistare fino ad un massimo di tre biglietti”.