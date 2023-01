🔴 Napoli-Roma, l’ufficialità del giorno dopo è molto grave: tifosi infuriati

La decisione ufficiale arriva proprio il giorno dopo Napoli-Roma ed è irreversibile, poiché è la stessa società a diffonderla per un definitivo chiarimento.

Non c’è davvero niente da fare. Anche se ce ne fosse bisogno, perché le qualità tecniche sono indiscutibili, José Mourinho non ricorrerà a Nicolò Zaniolo. Il calciatore è fuori dal progetto giallorosso. Una decisione che è stata dapprima applicata dal tecnico portoghese, ma è sorta di riflesso dalle intenzioni del club, che non ne apprezza più l’atteggiamento. Prima di Napoli-Roma e anche dopo la sfida, Mou aveva chiarito lo stato dei fatti ma adesso anche i Friedkin l’hanno fatto.

L’intenzione della proprietà era quella di riuscire a cederne il cartellino a titolo definitivo già durante la sessione invernale di calciomercato, ma non è stato possibile. Il Milan non ha la serenità economica di trattarne il tesseramento se non in prestito. La società che più seriamente ci aveva provato è stato il Bournemouth, che avrebbe accontentato ogni richiesta avanzata dalla Roma. In quel caso è stato Zaniolo ad opporsi, poiché intende restare in Serie A.

Questo comportamento ha infastidito ancor di più il club, che quindi non concederà alcuna rivisitazione della situazione: resterà immutata fino al termine della stagione. Anche il rapporto con la città sponda giallorossa è trasceso e sprofondato nella disapprovazione totale.

Roma, Zaniolo fuori dal progetto tecnico: la decisione dei Friedkin

La goccia che ha fatto traboccare il vaso agli occhi dei Friedkin, come racconta ‘SKY’, è che Zaniolo negli ultimi giorni ha rifiutato sia di allenarsi e quindi di giocare, non rispettando i colori della Roma. Queste manchevolezze comporteranno delle sanzioni disciplinari, mentre il primo risvolto è già giunto, in quanto non sarà ceduto poiché non c’è stato accordo con nessun club e quindi resterà a Trigoria ma da separato in casa. Una decisione che potrebbe proseguire a oltranza.

Quando in estate sarà riaperto il calciomercato, infatti, la Roma cederà Zaniolo soltanto dinanzi a una proposta che soddisfi la domanda della società , altrimenti rimarrà ancora in rosa sebbene fuori dal progetto. Di tutta risposta il calciatore dai suoi canali social ha cancellato la definizione di giocatore della Roma, prendendone le distanze. Poi, di comune accordo con la società , ha deciso di partire per la sua città d’origine, ovvero La Spezia, dove vive il padre, ex calciatore. Questa mattina quindi non era in allenamento col resto dei compagni. Comincia così una nuova inedita e oscura tappa della non-vita professionale di Zaniolo con la Roma.