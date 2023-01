❌ Spezia-Napoli, problema improvviso per il big: assenza quasi certa

Per il lunch match di Spezia-Napoli si preannuncia un’assenza molto importante a causa di un problema sopraggiunto.

La seconda sfida del girone di ritorno di Serie A il Napoli l’ha in programma la prossima domenica nel lunch match del 5 febbraio. Si tratta della trasferta di campionato contro lo Spezia. La partita dell’andata si è disputata lo scorso 10 settembre ed è terminata con la vittoria degli azzurri firmata dall’italiano Giacomo Raspadori, fra i subentrati nel secondo tempo della sfida contro la Roma di Mourinho.

Per gli azzurri sarà uno degli ultimi incontri prima dell’appuntamento agli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. La partita d’andata si disputerà proprio in Germania. Il Napoli, consapevole dei propri mezzi, sa che potrà dire la sua e conquistare un risultato di tutto valore. Per farlo tuttavia dovrà comunque prestare il massimo dell’attenzione e avere prudenza rispetto alla condizione dei giocatori, evitandone gli infortuni.

Non è da escludere, quindi, che nelle occasioni che precederanno la partita in campo internazionale, mister Luciano Spalletti pensi a qualche cambio di formazione, il ben noto turn over. Nella fattispecie degli azzurri, è dimostrato che ciò non causa effetti collaterali se gestito sapientemente. Il gol di Giovanni Simeone alla Roma, a pochi minuti dall’ingresso in campo, ne è la prova.

Spezia-Napoli, Gotti operato alle anche: potrebbe non essere in panchina

Proprio per quanto riguarda le assenze, pare che lo Spezia dovrà fare i conti con la più importante, ovvero quella in panchina i mister Luca Gotti. Come riferito dall’ANSA, l’allenatore della squadra di Serie A è stato sottoposto a un intervento chirurgico, che si è realizzato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Milan. Per il 55enne, che si era presentato con le stampelle in panchina allo Stadio Dall’Ara in occasione di Bologna-Spezia dello scorso venerdì, si è trattato di un’operazione alle anche, realizzata dal professor Federico Della Rocca.

Da tempo, infatti, Gotti era limitato nella mobilità a causa di un problema in quella zona del corpo. L’intervento è riuscito perfettamente e l’allenatore resterà ricoverato in struttura ancora per qualche giorno. Osserverà il dovuto riposo nella capoluogo lombardo e comincerà anche la fisioterapia. L’obiettivo di Luca Gotti è quello di poter tornare in panchina subito, ovvero essere già alla guida della squadra in occasione di Spezia-Napoli, ma la decisione potrà essere presa soltanto a ridosso della sfida.