👋🏻 Calciomercato Napoli, addio Osimhen: sostituto dalla Serie A

Il Napoli potrebbe dire addio a Victor Osimhen la prossima estate, ma ha già trovato il sostituto che arriva dalla Serie A

La stagione del Napoli è più che straordinaria che mai. Battuta la Roma, il prossimo impegno sarà con lo Spezia domenica prossima alle 12:30, per continuare la corsa in campionato verso lo scudetto. A febbraio partirà di nuovo anche la Champions League e l’impegno è con l’Eintracht Francoforte: mai i partenopei hanno avuto un sorteggio così agevole nella loro storia della competizione. La prossima estate potrebbero esserci dei nuovi addii e i maggiori indiziati sono Piotr Zielinski, Hirving Lozano e Victor Osimhen.

In particolare, il centravanti nigeriano è seguito molto in Premier League, soprattutto dal Manchester United. Servirà una ricca offerta, dal valore di almeno 100 milioni di euro per convincere De Laurentiis a privarsi del suo gioiello. E successivamente, il Napoli virerà su un sostituto giovane, capace di esplodere definitivamente con la maglia azzurra proprio come i giocatori arrivati la scorsa estate. Il nome a sorpresa è Rasmus Hojlund.

Napoli, Hojlund per sostituire Osimhen

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Cristiano Giuntoli ha già scelto Rasmus Hojlund come sostituto di Victor Osimhen. Centravanti dell’Atalanta classe 2003, da febbraio inizierebbero i contatti con il Napoli e la richiesta di Percassi si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra molto alta per un giocatore che compirà 20 anni il prossimo 4 febbraio e che è alla sua prima esperienza in Serie A. Il centravanti danese, in questa stagione, ha giocato 17 partite con la maglia dell’Atalanta segnando 5 gol e fornendo 2 assist. Numeri migliorabili, questo Giuntoli lo sa e con l’addio di Osimhen, Spalletti avrebbe comunque a disposizione Raspadori e Simeone per permettere al danese di crescere con calma.

Sono comunque tanti i nomi che si sono fatti in casa Napoli per sostituire Osimhen. Da Broja del Chelsea a Beto dell’Udinese, senza dimenticare i vari Cheddira, Scamacca ed En Nesyri. Insomma, i partenopei non hanno ancora finito la loro stagione, ma le voci sull’addio dei loro gioielli non accennano a placarsi.