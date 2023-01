Mercato Napoli, Ounahi è già un ricordo: la notizia fa gongolare Giuntoli

Buone notizie per il calciomercato del Napoli. La notizia fa gongolare anche Cristiano Giuntoli, pronto il jolly dopo il no rifilato ad Ounahi.

Continua a volare il Napoli di Luciano Spalletti, che quest’anno sta dimostrando di essere il vero padrone del campionato italiano. Gli azzurri hanno battuto anche l’ottima Roma di José Mourinho, nonostante quest’ultima abbia disputato al Maradona una delle migliori partite della propria stagione. Merito anche e soprattutto di Simeone, emblema di una squadra capace di trovare alternative di lusso in lungo e largo sulla panchina.

E se Luciano Spalletti ha a disposizione un vero e proprio arsenale per quantità e qualità, i ringraziamenti sono da girare al direttore sportivo di questo Napoli. Cristiano Giuntoli è riuscito a costruire una rosa da Scudetto con intelligenza, visione e programmazione. E anche con quel pizzico di coraggio necessario per azzeccare scommesse come quelle di Kim e Kvaratskhelia. Ora il DS azzurro è già rivolto alla prossima stagione, alla ricerca di un altro jolly da calare a centrocampo. E dopo il no secco ad Ounahi, l’ex Carpi ha già pronto il coniglio dal cilindro.

Calciomercato Napoli, occhi su Samardzic: l’ex Lipsia decide il pareggio tra Udinese e Verona

Coniglio dal cilindro che ha il nome e cognome di Lazar Samardzic, che sta continuando la propria crescita in casa Udinese. L’ex gioiellino del RB Lipsia ha deciso l’1-1 tra i suoi friulani e l’Hellas Verona, gara che quest’oggi ha chiuso la ventesima giornata della Serie A. Dopo l’exploit dello scorso anno, il tedesco sta continuando ad esprimersi su ottimi livelli. Ed insieme al nome di Baldanzi, è ormai uno dei preferiti di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione.

Poco male, dunque, che il Napoli abbia dovuto mollare la pista Ounahi. Il DS azzurro ha già il taccuino pieno di nomi su cui scommettere, in attesa di capire quale saranno il futuro di Zielinski e Ndombele. E la rete segnata questa sera da Samardzic è l’ennesima conferma che l’occhio di Cristiano Giuntoli continua a vederci lungo.