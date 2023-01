🚨 Calciomercato Napoli, Giuntoli ha deciso: pronti due nomi per la porta

Nonostante sia finita questa sessione invernale di calciomercato, il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli già sta pensando a giugno.

Questa sessione invernale di calciomercato è appena terminata. Nell’ultimo giorno non bisogna registrare grandi movimenti di mercato, considerando che sia Milan Skriniar che Nicolò Zaniolo non hanno cambiato squadra. Anche se per il giocaore della Roma c’è ancora qualche possibilità (molto remota) che possa cambiare team.Â

Cristiano Giuntoli sta cercando due nomi per il calciomercato dell’estate prossima (LaPresse) ultimecalcionapoli.itIl calciomercato della Premier League termina infatti tra poco meno di due ore, ma è veramente difficile che un’operazione del genere si concluda in un lasso di tempo così ristretto. Il Napoli, invece, ha cercato quest’oggi di chiudere per Walid Cheddira, ma non è riuscito a trovare l’accordo con la dirigenza del Bari.

C’è da dire che il calciatore marocchino, pure in caso di un’intesa tra le due società , sarebbe rimasto comunque a giocare in Puglia fino al termine di questa stagione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, stanno già pensando al calciomercato della prossima estate. Proprio su questo fronte bisogna registrare delle importanti novità .

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli su Vicario e Caprile: ecco gli ultimi aggiornamenti

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘1 Football Club’ su chi difenderà l’anno prossimo i pali della porta del Napoli: “Non ci sono novità sul futuro di Alex Meret. La dirigenza partenopea incontrerà l’agente dell’estremo difensore (Federico Pastorello) a termine della stagione per capire se ci sarà o meno l’esigenza di rinnovare”.Â

L’esperto di calciomercato ha poi continuato il suo intervento: “Il Tottenham è interessato a Meret. Gli ‘Spurs’ hanno anche contattato l’entourage del giocatore del Napoli nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Chi potrebbe essere il possibile successore di Alex? Guglielmo Vicario dell’Empoli di Zanetti. L’opzione che porta all’arrivo di Caprile dal Bari, invece, dipenderà dal possibile riscatto o meno di Gollini, visto che ricoprirà che sarà il vice o di Meret o di Vicario”.Â