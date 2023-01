🟥 Numeri da record: Napoli, il dato sull’azzurro lascia a bocca aperta

Il Napoli di Spalletti vola sia in campionato che in Europa. Ogni giocatore azzurro ha un ruolo chiave nelle dinamiche del club partenopeo.

Il Napoli capolista continua a sorprendere. Il club azzurro è primo in classifica nettamente e continua a volare rispetto a tutte le avversarie. La squadra di Spalletti macina vittorie su vittorie e nel club partenopeo ogni calciatore della rosa sta dando un grande apporto. Da un lato ci sono le stelle come Kvaratskhelia ed Osimhen che stanno trascinando gli azzurri, ma non solo questi.

Il club azzurro non punta solo su grandi stelle come in passato accadeva con Higuian o Cavani, ma vive della coralità. Dal portiere fino alla difesa ed anche le riserve, ognuno fa il suo lavoro e dà un apporto fondamentale. Il risultato è una squadra che rasenta la perfezione ed i tifosi sognano grandi cose.

Il club partenopeo è nettamente primo in classifica e la squadra ha grande opportunità anche in Champions League. Gli azzurri affronteranno in un doppio confronto l’Eintracht Francoforte, un’avversaria insidiosa ma non impossibile da battere. Il club partenopeo non ha mai raggiunto i Quarti di finale della sua storia e si trova dinanzi un’opportunità davvero storica.

Napoli, che numeri per Mario Rui

Uno degli uomini più importanti della squadra azzurra è il terzino portoghese Mario Rui. Oltre a essere un leader storico il calciatore ha avuto una crescita impressionante ed è fondamentale nella formazione prima in Serie A. Un dato in particolare è davvero impressionante.

Mario Rui è il terzino che ha fatto più assist in serie A nelle ultime due stagioni. Numeri impressionanti con Rui che ha fornito ben 12 assist vincenti nelle 50 presenze che ha disputato. Numeri pazzeschi con Mario Rui che ha avuto numeri superiori al suo compagno di squadra Di Lorenzo e al terzino Theo Hernandez, secondi a quota 8 assist. Dietro poi ci sono Vojvoda e l’atalantino Zappacosta. Un record che testimonia i grandi numeri del calciatore, ormai fondamentale nelle dinamiche del club partenopeo.