✍️ “La firma è arrivata”: Napoli, la notizia fa felice i tifosi

Nella sessione estiva di calciomercato il Napoli ha perso diversi calciatori importanti. Nonostante ciò i risultati sono rimasti ottimi.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha disputato una prima parte di stagione straordinaria. I risultati del club sono ottimi e lo sono stati nonostante tanti addii. Il club partenopeo ha ceduto diverse pedine fondamentali in estate, a partire dal capitano Lorenzo Insigne fino a tante stelle del club. Sono andati via Koulibaly, Mertens, Fabian e non solo.

Tra i calciatori che hanno detto addio al club azzurro c’era anche l’algerino Ghoulam. Il terzino sinistro è stato uno dei giocatori più sfortunati della storia recente del club partenopeo. Il giocatore era una vera freccia con Sarri, ma una serie di infortuni hanno frenato la sua ascesa.

Gli ultimi anni in maglia azzurra sono stati un vero calvario ed il giocatore ha salutato giocando poco e chiudendo alla scadenza del contratto. Sono stati mesi difficili per Faouzi, un giocatore sfortunato ma che resterà in ogni caso nella storia del club azzurro. Per oltre sei mesi il calciatore è rimasto a parametro zero e senza squadra ma nelle ultime ore è arrivata una bella notizia.

Napoli, Ghoulam firma un nuovo contratto

Nelle ultime ore è arrivata una bella notizia per i tifosi del Napoli e per un ragazzo che merita davvero molto. Faouzi Ghoulam è stato ingaggiato dai francesi dell’Angers, che, hanno annunciato il suo arrivo mediante i propri canali social. Ghoulam torna quindi in campo ed è una bella notizia per i tifosi di calcio non solo del Napoli ma di tutto il mondo.

Faouzi ha subito tantissimi infortuni negli ultimi anni, ma ha sempre dato il massimo con la maglia azzurra. i tifosi lo hanno applaudito nella sua ultima al Maradona e parliamo di un giocatore che ha collezionato 216 presenze e 3 reti con la maglia del club partenopeo. Attualmente l’Angers è ultimo in classifica nel campionato francese, è in una condizione molto complicata con soli 8 punti ma l’ex terzino azzurro proverà a dargli una mano fino alla fine.