😱 Il Napoli si gode la vetta, ma attenzione all’avvertimento: i tifosi tremano

Napoli, attenzione alle parole che rischiano di guastare la festa per la vetta della classifica. I tifosi tremano dinanzi all’avvertimento, il motivo

Il 2-1 rifilato domenica sera alla Roma è stato l’ennesimo schiaffo assestato al campionato. Il Napoli continua a viaggiare e continua a farlo su ritmi davvero incredibili. Tredici punti di distacco dalla seconda sono una enormità. Soprattutto se si considera il momento di forma tutt’altro che costante delle rivali. E che domenica prossima ci sarà un derby di Milano che rischia di ridisegnare ulteriormente le gerarchie alle spalle degli azzurri.

Gerarchie che il Napoli ha stabilito sin dalle prime giornate di questo campionato. Sia dal punto di vista della costanza, che dal punto di vista della qualità del gioco, gli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti stanno dimostrando di non avere rivali. Basti pensare alla facilità con cui gli azzurri hanno archiviato persino le pratiche più scomode di questo campionato. E a come siano state surclassate anche quelle che, ad inizio campionato, venivano considerate come le favorite alla vittoria finale. Su tutte, la Juventus e quel pesante 5-1 inflitto al Maradona ai danni dei bianconeri.

Napoli, attenzione all’avvertimento sulla Juventus: i tifosi ora tremano, ecco svelato il motivo

E a proposito di gerarchie, quelle della Juventus sono state stravolte anche dai recenti fatti di cronaca. I quindici punti di penalizzazione non cambiano o giustificano il distacco che ci sarebbe comunque stato nei confronti del Napoli capolista, ma aumenta la consapevolezza di quanto sia grave la situazione in casa bianconera. Una situazione che, tuttavia, potrebbe mutare nuovamente, nell’attesa di capire se in meglio o in peggio.

Nel mentre, c’è chi avverte il Napoli e tutte le altre rivali della Vecchia Signora: a farlo è mister Andrea Mandorlini, ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’. “E’ una società in pieno cambiamento. Il club bianconero ha sempre dimostrato di poter ritornare ad alti livelli”, ha avvertito l’ex tecnico di Genoa e Verona. Parole che inquietano i tifosi azzurri, preoccupati di un ritorno delle rivali, seppur il distacco resti ampiamente sicuro. Soprattutto nei confronti della Juventus.