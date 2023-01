Napoli, De Laurentiis vuole il colpo gratis: che sgarbo alla rivale

Il Napoli ha messo nel mirino il prossimo rinforzo. Può arrivare gratis ma bisogna battere la concorrenza delle rivali.

Sono tanti i segreti alla base della stagione da sogno vissuta dal Napoli. La dirigenza, ad esempio, ha scelto di puntare su elementi poco conosciuti al grande pubblico per sostituire i 4 big partiti la scorsa estate, con risultati sotto gli occhi di tutti. Il tecnico Luciano Spalletti, dal canto suo, ha costruito un gruppo unito focalizzato sugli obiettivi da raggiungere. Un contributo fondamentale, poi, è arrivato dai nuovi acquisti.

Tutti (ad eccezione di Tanguy Ndombele) sono infatti risultati utili alla causa, ripagando l’investimento fatto dalla dirigenza. Khvicha Kvaratskhelia, giunto in città da semi-sconosciuto agli occhi del grande pubblico, si è imposto subito diventando uno dei principali trascinatori della squadra azzurra. Per lui, in totale, 9 gol e 13 assist in 21 apparizioni complessive tra campionato e Champions League.

Numeri da top player conclamato, che l’ex Dinamo Batumi proverà a migliorare ulteriormente nelle prossime settimane. Ottimo anche il rendimento fornito da Kim Min-jae il quale ha raccolto nel migliore dei modi il testimone lasciato da Kalidou Koulibaly. L’ex Fenerbahçe ha dato vita, insieme ad Amir Rrahmani, ad una delle migliori coppie difensive d’Europa e in più di un’occasione ha saputo rendersi utile in fase realizzativa (2 reti).

Napoli, preoccupa il futuro di Kim: l’alternativa è Ndicka

Logico, quindi, che il suo nome sia finito nel mirino di alcuni top club del continente. Il Napoli vorrebbe tenerlo tuttavia, all’interno del contratto, è presente una clausola rescissoria (valida soltanto per l’estero) da 45 milioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sono già attivati al fine di rimuoverla, senza tuttavia ottenere il via libera da parte dell’entourage del calciatore.

La concorrenza del Manchester United e del Real Madrid, nel frattempo, spaventa e per non farsi trovare impreparato il Napoli ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto di Kim. I riflettori, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, sono finiti su Evan Ndicka la cui esperienza all’Eintrach Francoforte sta per volgere al termine. Il contratto che lo lega ai tedeschi scade a giugno ed il difensore ha fatto sapere di non essere interessato a rinnovarlo. Prenderlo non si preannuncia facile, visto che su di lui ci sono anche la Roma e la Juventus, ma un tentativo concreto verrà di certo fatto. Tutto, in ogni caso, dipenderà da Kim.