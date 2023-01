🔴 Napoli-Kvaratskhelia, la proposta improvvisa spiazza tutti: il motivo

Napoli e Kvaratskhelia, attenzione alla proposta strana ed improvvisa che spiazza tutti i tifosi. Ecco il motivo di così tanta incredulitÃ

Arrivato tra i sorrisini e lo scetticismo di tifosi avversari e non, Khvicha Kvaratskhelia è diventato ormai uno dei simboli di questo Napoli. Il georgiano ha squarciato il cielo della Serie A come una cometa, brillando e sorprendendo anche i più ottimisti sul suo talento. Per gol e assist, l’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan è già uno dei migliori calciatori del nostro campionato. E ha fatto presto ad attirare su di sé le attenzioni e la stima dei principali top club europei.

Tuttavia, il rinnovo col Napoli dovrebbe essere cosa ormai ben avviata. Gli azzurri vogliono blindarlo e renderlo un patrimonio inamovibile del nuovo ciclo tecnico di Luciano Spalletti, ben consapevoli che il proprio esterno abbia ancora margini di miglioramento importanti dinanzi a sé. E poi, l’ex Rubin Kazan ha aperto un vero e proprio canale con la sua Georgia, al punto che è divenuta prassi vedere bandiere biancorosse e intere comunità migrare al Maradona per seguire il forte Kvaratskhelia.

Napoli-Kvaratskhelia, spunta la strana proposta dalla Georgia: per i tifosi sarebbe una manna, il motivo

Insomma, tra Napoli e la Georgia si sta aprendo un ponte e un asse tale, che dall’est Europa si chiede addirittura un volo diretto tra i due poli. A rivelarlo è Karkashadze, direttore del sindacato, attraverso il suo intervento sulla nota emittente televisiva georgiana ‘Imedi’. Una strana ed improvvisa proposta, che sarebbe però una manna per i tanti tifosi e appassionati connazionali di Kvaratskhelia.

Come riportato su Twitter dal giornalista Kakha Dgebuadze, questa sarebbe dunque la richiesta: “L’unione degli aeroporti georgiani sta conducendo trattative per voli diretti con Napoli. Lo ha annunciato Irakli Karkashadze, direttore dell’Unione. Dice che il servizio aereo diretto con Napoli è una delle direzioni prioritarie poiché c’è una grande domanda per vedere Kvara a Napoli“. Sorride ovviamente anche la società di Aurelio De Laurentiis, da sempre interessata ad aprire nuovi sbocchi commerciali in giro per l’Europa.