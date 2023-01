“Spero di poter festeggiare…”: Scudetto Napoli, l’ex spiazza tutti

Napoli, occhio alle parole a sorpresa dell’ex sulla lotta Scudetto. Tifosi spiazzati dalle sue parole, ecco cos’è successo oggi.

Tredici punti di distacco sono un’enormità, un vantaggio che il Napoli è riuscito a costruirsi con gioco e qualità. Adesso la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è lanciatissima verso lo Scudetto, consapevole di non avere rivali in questo preciso momento della stagione. Anche perché se si volge uno sguardo alla concorrenza, sono pochissime (se non nulle) le compagini che potrebbero tenere testa a questi azzurri, baciati inevitabilmente anche dalla fortuna.

Certo, bisogna però mantenere la calma. La stagione è ancora lunghissima e non è ancora detta l’ultima parola. Diciotto giornate restano tante, seppure il distacco accumulato dal Napoli appare in mani sicure. Soprattutto per come sta approcciando con fame la formazione di Spalletti ogni singola partita. Basti pensare a come gli azzurri si sarebbero potuti accontentare di un normale pareggio contro la Roma, accumulando comunque un altro punto di vantaggio sulle inseguitrici. E invece hanno cercato ferocemente la vittoria nei minuti finali, nonostante il pareggio dei giallorossi al 76′.

Napoli, senti l’ex che spiazza i tifosi: “Scudetto? Spero di poter festeggiare…”

Scudetto del Napoli che è un sogno di tanti tifosi e anche di alcuni ex, rimasti ancora nel cuore della piazza azzurra. È il caso di Fabio Quagliarella, che oggi ha spento quaranta candeline e che è stato intervistato a lungo da ‘Sky Sport’ in occasione del suo compleanno. A margine degli auguri e dei commenti sulla sua Sampdoria, l’attaccante nativo di Castellammare di Stabia ha poi detto la sua sul momento del Napoli.

“Hanno fatto un mercato intelligente, prendendo tanti giovani forti”: così ha esordito l’ex bomber azzurro dal 2009 al 2010. Prima di spostarsi poi sul sogno Scudetto, una parola che Quagliarella da tifoso continua a non pronunciare per scaramanzia: “Non posso dirla, ma posso solo immaginare quello che succederebbe alla fine del campionato. Spero di poter festeggiare due volte. Sia ‘quello’, che qualcosa di importante con la mia Samp”.