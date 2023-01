🤩 Napoli, il giovane colpo è ufficiale: salti di gioia per i tifosi

Il Napoli arriva a fine del mercato piazzando un ultimo colpo a sorpresa, un po’ insolito ma molto interessante. Scopriamo di chi si tratta.

Ultimo giorno di mercato, e arrivano i colpi conclusivi. Anche per il Napoli, che nei giorni scorsi si è mosso con molta cautela, facendo solo acquisti mirati e utili a coprire alcuni buchi alle spalle della squadra titolare. Oggi però è arrivato un profilo decisamente diverso, che sta attirando molto interesse tra i tifosi partenopei.

La squadra di Luciano Spalletti non si cambia, e ci mancherebbe altro. L’undici titolare composto dal tecnico di Certaldo ha ottenuto risultati ben al di là delle aspettative della dirigenza. Così, fin dall’inizio della sosta per il Mondiale è stato chiaro quale sarebbe dovuta essere la strategia di Giuntoli sul mercato. Nessuna follia e nessun sacrificio: mantenere immutata la rosa attuale e rinforzare le retrovie.

Il primo colpo è stato infatti Bartosz Bereszynski, terzino destro polacco esperto e affidabile, preso in prestito dalla Sampdoria per essere un’alternativa di livello a Di Lorenzo. Poi è arrivato Pierluigi Gollini alla Fiorentina, scambiato con Sirigu e arrivato al Napoli per fare da vice a Meret. Si era anche cercato di fare un innesto a centrocampo, seguendo profili come Lukic, Ilic e Ounahi, ma alla fine si è deciso di tenere Demme. E oggi, a sorpresa, è arrivato un nuovo nome.

Simone Bonavita al Napoli: nuovo baby talento per Spalletti

Un profilo ben diverso. Non un rincalzo d’esperienza ma un giovane di prospettiva. Simone Bonavita, centrocampista classe 2004 che alcuni paragonano a Sandro Tonali, arriva ufficialmente per dare una mano alla Primavera partenopei. Ma non si può escludere che, se dovesse fare bene, potrebbe diventare quell’alternativa in regia che si aspettava Spalletti dal mercato.

Giovane e talentuoso, specialista dei calci piazzati, Bonavita arriva in prestito dall’Inter con un’opzione per il riscatto. Attorno a lui circolano ottimi pareri, e uno dei più illustri è quello di Francesco Totti. Il ragazzo di Caserta, infatti, è stato il primo giocatore su cui l’ex 10 della Roma ha scelto di puntare come procuratore. Il Napoli spera vivamente che ci abbia visto giusto.