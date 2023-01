Napoli, De Laurentiis ha preso la decisione definitiva: Spalletti gongola

Il Napoli di Spalletti guida nettamente il campionato. Sia la società che il tecnico pensano non solo al presente ma anche al futuro.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vissuto una prima parte di stagione straordinaria. Gli azzurri si ritrovano, dopo solo una giornata del girone di ritorno, vicinissimi allo scudetto. Il club partenopeo ha ben 13 punti di vantaggio sull’Inter e addirittura 15 sul Milan campione d’Italia. Numeri impressionanti con la capolista che ha perso solo una volta a San Siro e poi ha stracciato tutte le sue avversario.

Due dei maggiori protagonisti di questa cavalcata sono il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli e soprattutto l’allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro non ha mai vinto il titolo in passato e quest’anno si trova davanti ad una grandissima opportunità, con il Napoli che potrebbe realizzare una vera impresa.

Il tecnico ha avuto la capacità di rilanciare subito giovani talenti e acquisti sconosciuti che sono esplosi con il suo 4-3-3. Luciano ha avuto la capacità di lanciare giovani come Kim e Kvaratskhelia e di gestire al meglio tutte le risorse, in tutte le competizioni. L’unica pecca di questi sei mesi straordinari riguarda la clamorosa eliminazione in Coppa Italia, arrivata con il ko contro la Cremonese, sconfitta ai calci di rigore.

Napoli, ottime notizie per Spalletti

Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto a Radio Station 1 ed ha svelato importanti dettagli riguardo il futuro di Luciano Spalletti. Ecco le parole del giornalista: “Rinnovo Spalletti? Il Napoli eserciterà sicuramente l’opzione per il rinnovo, e Luciano resterà sicuramente almeno per un’altra stagione sulla panchina del club partenopeo. Non escludo però che le parti possano sedersi nuovamente a tavola e prolungare ancora il contratto”. Poi Venerato ha proseguito:

“L’opzione ormai è confermata, ma ci sono alcuni bonus nel contratto e lo stipendio di Spalletti lieviterà. Visto i possibili risultati non escludo un nuovo incontro tra le parti e la società potrebbe decidere di allungare ancora il suo contratto”. Il Napoli e Spalletti, un rapporto destinato a continuare per molto tempo.