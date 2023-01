🔴 Spezia-Napoli, l’infortunio è ufficiale: salta il big match

Il giocatore subisce un infortunio, arriva il comunicato ufficiale: sarà costretto a saltare la partita tra Spezia e Napoli

La partita tra Spezia e Napoli per la squadra di casa è un vero e proprio big match importantissimo per la lotta salvezza. Questo perché il Verona ha conquistato otto punti nelle ultime cinque partite, portandosi a -5 dalla squadra di Gotti che è alle prese con due sconfitte consecutive. Il campionato dello Spezia fino a questo momento resta comunque positivo, anche se deve iniziare di nuovo a far punti per arrivare in una posizione di classifica più tranquilla. E domenica dovrà fare a meno anche del proprio allenatore, operatosi all’anca.

Di fronte ci sarà il Napoli, che in questo campionato ha lasciato punti solo contro Fiorentina, Lecce e Inter. Poi un cammino netti per i partenopei che nell’ultimo turno hanno avuto la meglio anche sulla Roma, grazie a un gran gol di Giovanni Simeone a pochi minuti dalla fine della partita. Lo Spezia dovrà fare a meno di Joao Moutinho, uscito per infortunio contro il Bologna al Dall’Ara.

Spezia-Napoli, infortunio per Moutinho: la diagnosi

Lo Spezia, sul proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato che spiega la diagnosi dell’infortunio di Joao Moutinho: “Il calciatore Joao Moutinho è stato sottoposto a esami diagnostici che evidenziano un’infrazione ossea al malleolo del piede sinistro. Ha già iniziato l’iter riabilitativo del caso”. Insomma, il terzino portoghese è arrivato da pochissimo e già sarà costretto a fermarsi. Contro il Napoli non ci sarà ed è un’assenza abbastanza pesante: è arrivato a inizio gennaio a parametro zero da Orlando e ha già collezionato cinque presenze tra Serie A e Coppa Italia. Un infortunio sfortunato per Moutinho che ha subito la caduta di Zirkzee sulla propria caviglia.

Contro il Bologna anche altri giocatori sono usciti per problemi fisici: da valutare le condizioni di Kovalenko, Holm e Reca. Una situazione preoccupante per una squadra che ha perso i principali riferimenti e che ha bisogno di punti.