🔥 “Lui come Pelè”: Napoli, l’ex bomber manda in delirio i tifosi azzurri

Un ex bomber si è soffermato su un giocatore del Napoli di Luciano Spalletti, accostandolo anche per un gesto tecnico Pelé.

Il Napoli sta dominando in lungo e in largo questo campionato. Gli azzurri, infatti, hanno la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dall’Inter adesso di Simone Inzaghi.

Il mese di gennaio, almeno secondo alcuni, doveva essere quello in cui gli azzurri dovevano perdere un po’ di margine, mentre il margine sulle dirette inseguitrici è aumentato da 8 a 13 punti. L’unico passo falso in campionato di questo primo mese dell’anno, di fatto, è stato quello contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma poi ci sono state le vittorie contro Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma.

L’assoluto mattatore di queste partite è stato sicuramente Victor Osimhen, visto che ha segnato la bellezza di 5 gol. L’ultima di queste reti, ovvero quella contro la Roma, è davvero un diamante da conservare, visto che l’ex Lille ha mostrato sia tecnica che potenza. Anche Antonio Careca, ex storico attaccante azzurro del Napoli di Diego Armando Maradona, si è soffermato sul gesto del centravanti di Spalletti.

Napoli, l’ex bomber Antonio Careca sul gol di Osimhen contro la Roma: “Ha fatto come Pelé”

Il brasiliano, nel corso del progetto televisivo ‘Legends’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Se il gol di Osimhen contro la Roma mi ha ricordato quello di Pelé? Ha fatto come lui, ha stoppato di petto, poi coscia e poi conclusione in porta in uno spazio molto ristretto. Mentre giravo in città, mi hanno detto che la sua rete mi assomigliava ad un mio, ma non è così: Victor è alto ed avere una coordinazione del genere non era assolutamente facile”.

Antonio Careca ha poi continuato il suo intervento: “Victor mi ha impressionato. L’ho visto dal vivo, quando lo vedi allo stadio ti impressiona. Osimhen è un calciatore che può crescere ancora, ha molta qualità ed è un giocatore che renderà ricco Aurelio De Laurentiis”.