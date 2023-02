“Osimhen…”: Napoli, la notizia fa disperare i tifosi

Su Victor Osimhen, dopo il grande gol realizzato contro la Roma, c’è una notizia che sta facendo disperare i tifosi azzurri.

Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a battere domenica scorsa anche la Roma di José Mourinho. I partenopei, infatti, hanno battuto 2-1 i giallorossi con le reti siglate da Victor Osimhen e Giovanni Simeone, intervallate dal gol del momentaneo pareggio di El Shaarawy.

Con il successo contro la Roma di José Mourinho, e grazie al tracollo del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo, il team campano ha la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato ora dall’Inter di Simone Inzaghi. Tra i protagonisti della vittoria contro i giallorossi bisogna inserire sicuramente Victor Osimhen.

Il nigeriano, oltre al fantastico gol realizzato nei primi quindici minuti della gara, è stato decisivo anche per far salire la squadra nei momenti in cui la Roma attaccava per trovare la rete del pareggio. Victor Osimhen, visti i suoi numeri (14 gol in 16 partite di campionato), è di fatto l’assoluto mattatore del Napoli capolista. Proprio sul centravanti di Luciano Spalletti, intanto, bisogna registrare alcune parole che hanno spiazzato i tifosi partenopei.

Napoli, Enrico Fedele su Victor Osimehn: “Offerta di 100 milioni di euro per lui? Bisogna venderlo”

Enrico Fedele, ai microfoni ufficiali di ‘TMW Radio’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sull’attaccante del Napoli: “Il calcio in Italia è cambiato. Le società del nostro campionato devono darsi una regolata. Ormai non si possono più pagare certe cifre. Il futuro di Victor Osimhen? Se viene una squadra che dà 100 milioni di euro, il calciatore deve essere ceduto. Se vuole uno stipendio tra i 10 ed i 12 milioni di euro, il team partenopeo non può fornire uno stipendio del genere”.

Su Victor Osimhen, di fatto, ci sono da tempo tantissime voci di mercato, soprattutto dalla Premier League. Tante squadre inglesi, infatti, stanno monitorando le prestazioni dell’attaccante del Napoli. La più interessata al giocatore di Luciano Spalletti, viste anche le voci dell’estate scorsa, è sicuramente il Manchester United di Erik ten Hag.