De Laurentiis, stavolta ha spiazzato i suoi giocatori: arriva l’annuncio

Il presidente De Laurentiis e l’annuncio che ha spiazzato i calciatori del Napoli. E’ arrivato durante la cena che si è tenuta ieri sera.

Non c’è stata la consueta cena di Natale a ridosso della festività, ma in casa Napoli ieri si è tenuto un momento di ritrovo proprio per recuperare un evento che annualmente il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha sempre tenuto a rispettare. Certo, il Mondiale in Qatar ha rallentato un po’ le cose, e cosi è arrivata la decisione di farla comunque a se a distanza di diverse settimane dal Natale.

I giocatori si sono ritrovati insieme a staff e dirigenza in un momento catartico, fondamentale per la stagione azzurra. Ad oggi la squadra partenopea è protagonista indiscussa in campionato, con un vantaggio sulla seconda in classifica davvero importante. I tifosi sognano in grande, guardano avanti e sperano di poter mettere preso le mani su quello che è un sogno di una città intera.

Poi c’è la Champions League, altro evento che rappresenta un grande passaggio per la squadra napoletana. Luciano Spalletti ha ben chiara la strada e dovrà onorare anche quest’altra competizione, che vedrà gli azzurri affrontare agli ottavi di fiale l’Eintrach Francoforte.

Napoli, De Laurentiis e l’annuncio a sorpresa

Appuntamento al 21 febbraio in Germania, col Napoli chiamato ad imporsi in terra straniera. Il presidente ci crede, e spera che la sua squadra possa andare il più avanti possibile in questa competizione. Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è un elemento che avvalora ancora di più il fatto che in casa Napoli si guardi anche alla Champions con grande attenzione, oltre che allo Scudetto.

Proprio durante la cena di ieri, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe lasciato andare ad un annuncio molto particolare: l’istituzione di un premio per la vittoria della Champions League. Qualcuno potrebbe pensare che si è montato la festa, ma la verità è che il patron del Napoli sa benissimo che la sua squadra è in grado di poter fare qualsiasi cosa.