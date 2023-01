Napoli, l’accordo raggiunto spiazza tutti: vola in Premier

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria contro la Roma, è arrivata una notizia di calciomercato che ha spiazzato tutti.

Nel corso della pausa per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, in tanti hanno affermato che nel mese di gennaio il Napoli avrebbe perso dei punti. Gli azzurri, invece, sono riusciti ad aumentare il proprio vantaggio sul secondo posto. I partenopei, infatti, erano arrivati alla sosta con otto punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli, mentre adesso ne hanno ben tredici sull’Inter di Simone Inzaghi.

L’unico passo falso del Napoli in questo primo mese di campionato del 2023 è stato di fatto quello dello scorso 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Dopo quella sconfitta contro i nerazzurri, il team campano ha infatti battuto in successione: Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma.

L’altra nota stonata di questo periodo è stata sicuramente l’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro la Cremonese di Davide Ballardini. Anche se le successive vittorie contro la Salernitana e la Roma hanno fatto dimenticare subito l’esclusione dalla seconda competizione italiana. Tuttavia, oltre al campo, il mese di gennaio è contraddistinto anche dal calciomercato. Proprio su questo fronte ci sono delle importanti novità.

Napoli, Keylor Navas giocherà in Premier League: il portiere andrà al Nottingham Forest

Come riportato da ‘Fabrizio Romano‘, giornalista ed esperto di calciomercato, il PSG ha infatti trovato l’accordo con il Nottingham Forest per la cessione in prestito di Keylor Navas . L’estremo difensore ha accettato la sua nuova destinazione, visto che ha anche firmato i documenti necessari per il suo trasferimento in Premier League.

Keylor Navas, infatti, è stato la scorsa estate il grandissimo obiettivo di mercato del Napoli per la porta. L’estremo difensore doveva venire sotto l’ombra del Vesuvio per vestire la maglia azzurra, ma poi non è riuscito a trovare l’intesa definitiva con il PSG per la risoluzione del contratto. Cambiando così sia il destino di Meret che quello del gruppo guidato da Luciano Spalletti.