❌ “Avevo parlato con De Laurentiis”: Napoli, saltato un affare a sorpresa

Un affare che avrebbe anche potuto stuzzicare i tifosi del Napoli. E’ emerso proprio in queste ore il retroscena, l’ex Juve poteva arrivare all’ombra del Vesuvio.

Si è chiusa ieri la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli ha lavorato su pochi tavoli, cercando di portare a termine trattative puramente funzionali per il progetto. Non c’era alcuna intenzione di stravolgere la squadra a disposizione di Luciano Spalletti, anche perchè fino a questo momento lo stesso organico ha dimostrato di essere non solo ben amalgamato, ma anche in possesso di doti individuali di tutto rispetto.

Ed allora sono arrivati Bereszynski e Gollini, due giocatori che tra l’altro hanno preso il posto di due elementi partenti come Zanoli e Sirigu. Non c’è stato, dunque, un incremento in termine numeri ma l’inserimento di due pedine che di sicuro aiuteranno la squadra da qui alla fine della stagione. Il giocatore polacco, in particolare, rappresenta un’alternativa valida e di esperienza a Giovanni Di Lorenzo, che fino a questo momento le ha giocate praticamente tutte.

Napoli, spunta la trattativa con l’ex Juve

Ora si guarda al futuro, e di sicuro Cristiano Giuntoli già sta pensando a quelli che dovranno essere i movimenti per la prossima finestra estiva di mercato. Proprio in queste ore è emerso un retroscena molto particolare riguardo quella che è stata la scorsa sessione estiva di calciomercato, dove il Napoli è stato molto vicino ad un giocatore che oggi gioca con il suo ex capitano Lorenzo Insigne.

A parlare è Federico Bernardeschi, che oggi milita nel Toronto. L’ex giocatore della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Mattino’, dove ha rivelato proprio di essere stato vicino al Napoli. “Potevo restare anche in Italia, con De Laurentiis ho parlato e l’ipotesi Napoli mi avrebbe fatto piacere”, ha rivelato Bernardeschi.

Poi la spiegazione sul motivo che l’ha spinto a scegliere un’altra squadra, nonostante ci fossero anche stimoli tattici nella soluzione Napoli: “In quel 4-3-3 di Spalletti mi sarei trovato a meraviglia: ma ho scelto Toronto perché sono sicuro del livello di questo torneo”, le parole dell’ex giocatore della Juventus.