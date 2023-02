😱 “Proveremo ad accontentare ADL”: Napoli, l’annuncio è inaspettato

Il Napoli continua a sorprendere, ma fanno discutere non solo le sue prestazioni, bensì anche le parole di De Laurentiis. Ecco la risposta.

Il clima d’euforia a Napoli per il campionato eccellente che stanno conducendo i ragazzi di Spalletti non accenna a placarsi. D’altronde, con il primo posto in classifica e i 13 punti di vantaggio sulla seconda, come dar torto ai tifosi. La squadra partenopea sta stupendo tutti, in questa stagione, e ora si prepara anche a ricominciare la sua corsa in Champions League. Tutto pare andare per il meglio, nonostante una telefonata molto “particolare” per il presidente.

De Laurentiis è senza dubbio uno dei protagonisti, anche se dietro le quinte, di questa annata di successo. Il suo lavoro assieme a Giuntoli, partito dalla decisione di rinnovare la rosa con gli addii di Mertens, Insigne e Koulibaly, ha posto le basi per costruire la formazione attuale. E ora il Napoli insegue il sogno scudetto, con una tale tranquillità che ieri il presidente si è addirittura permesso di scherzarci su.

È infatti circolato su internet un audio in cui De Laurentiis se la prendeva ironicamente coi tifosi, e annunciava che il Napoli non avrebbe lottato più per lo scudetto. Il patron dei campani ha poi chiarito con un tweet che stava scherzando, ma inizialmente le sue parole avevano fatto molto discutere. Anche se si era scagliato (nuovamente) contro una nota eccellenza napoletana: la pizza.

Napoli, De Laurentiis contro la pizza: la risposta dell’esperto

Che al presidente del Napoli, cresciuto a Roma per via dell’attività cinematografica del padre, la pizza napoletana non piaccia, è cosa nota. De Laurentiis preferisce infatti quella romana, più leggera, e non manca di farlo notare. Sul tema è dovuto intervenire anche il rinomato maestro pizzaiolo Errico Porzio, contattato da ‘Radio Punto Nuovo’, che ha scherzato sui gusti culinari del presidente partenopeo.

“Gli ho mandato anche un messaggio in cui gli ho detto che per ‘colpa sua’ inventerò la ‘romaletana’, una pizza metà napoletana e metà romana. Proveremo ad accontentarlo.” ha detto Porzio. Che nel frattempo lavora anche a una nuova creazione: una pizza per celebrare lo scudetto del Napoli. “Dopo Napoli-Liverpool annunciai che questa squadra avrebbe vinto quella-cosa-là con 5-6 giornate di anticipo. La pizza per lo scudetto si chiamerà Ricomincio da 3, ma non posso dare troppi indizi. Il ragù non mancherà, ma non posso dirvi altro sui restanti gusti”.