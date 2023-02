😍 Napoli, De Laurentiis esagera: colpo di mercato dopo lo scudetto

Il presidente del Napoli vuole strafare: De Laurentiis è pronto ad esagerare per regalare ai tifosi la grande firma.

Il Napoli è atteso dalla trasferta di La Spezia nel prossimo turno di campionato. Gli azzurri, che in classifica hanno 13 punti sull’Inter e 15 punti sul terzetto composto da Atalanta, Lazio e Milan, vogliono fare risultato e consolidare il primato. Nell’ambiente Napoli c’è grande fiducia e grande consapevolezza dei propri mezzi.

Uno dei principali artefici della cavalcata azzurra fino a questo momento è senza alcun dubbio Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta dimostrando grande continuità e altrettanto grande fiuto del gol. In questo momento le sue statistiche recitano 16 presenze e 14 gol in campionato. A cui va aggiunto anche un altro gol in Champions League. Numeri importanti che, se sommati a quelli messi a referto anche nelle stagioni precedenti, parlano di un centravanti da 43 gol in due stagioni e mezza, con alcuni infortuni che l’hanno tenuto out per diverso tempo, con la maglia azzurra.

Naturale quindi che, attorno al calciatori si addensino diverse pretendenti. Molti i club che vorrebbero Osimhen al centro del loro attacco. Fino a questo momento il Napoli è stato inamovibile: solo un’offerta folle potrebbe far vacillare De Laurentiis. D’altro canto però il patron azzurro è consapevole che le prestazioni del suo attaccante meritano un riconoscimento economico. E per questo è pronto ad intavolare le trattative sul rinnovo di contratto.

Napoli, rinnovo Osimhen: De Laurentiis pronto a fare follie

Quest’estate il Napoli ha varato una nuova politica per quanto riguarda il monte ingaggi. Nessuno stipendio folle. Alla luce però delle prestazioni di Osimhen, De Laurentiis potrebbe decidere di venire meno a questo paletto e di firmare un rinnovo di contratto arrivando anche, secondo il collega di Rai Sport Ciro Venerato, ad offrire al calciatore tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Naturalmente il rischio che il calciatore rifiuti e decida di provare l’avventura all’estero, magari in Premier League, resta. De Laurentiis però su questo fronte è stato inamovibile. Visti i prezzi del mercato, soprattutto lato Inghilterra, Osimhen non andrà via per una cifra inferiore ai 120 milioni di euro.