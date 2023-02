🥵 Napoli, confronto Sarri-Spalletti: arriva una stoccata mai sentita

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la vittoria sulla Roma, è stato protagonista di una frecciata che ha riguardato anche Maurizio Sarri.

Con il successo di domenica sera contro la Roma di José Mourinho, e grazie anche al capitombolo del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo, il Napoli ha letteralmente spiccato il volo verso la vittoria del campionato.

I partenopei, infatti, hanno adesso la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato adesso dall’Inter di Simone Inzaghi. La gara contro la Roma è stata tra le più difficili per gli uomini guidati da Luciano Spalletti, visto che i giallorossi, dopo varie occasioni, avevano pareggiato con El Shaarawy la bellissima rete iniziale realizzata da Victor Osimhen.

Tuttavia, grazie ai cambi effettuati da Luciano Spalletti, il Napoli è riuscito a portare a casa con il gol di Giovanni Simeone tre punti importantissimi. I numeri del team partenopeo sono assolutamente pazzeschi. Nel nostro campionato, almeno dall’era dei tre punti, nessuno infatti ha mai avuto alla ventesima giornata questo margine sul secondo posto.

La ‘frecciata’ dell’ex giocatore azzurro Emanuele Calaiò: “Il Napoli di Luciano Spalletti è più forte rispetto a quello di Maurizio Sarri”

Questo Napoli di Luciano Spalletti, di fatto, sta ‘oscurando’ anche quello dei record di Maurizio Sarri. Proprio sul paragone tra queste due super squadre partenopee, l’ex azzurro Emanuele Calaiò ha rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali di ‘Prima Tv’: “Questa squadra, secondo me, è più forte rispetto al Napoli guidato da Maurizio Sarri. Ha più varianti tattiche, anche perché ha una panchina più lunga”.

Emanuele Calaiò ha poi continuato il suo intervento sul Napoli capolista: “Luciano Spalletti è stato bravissimo a creare un grande gruppo. Ognuno si sente parte integrante anche quando non è un giocatore titolare. Questa squadra ha tanti giocatori che farebbero i titolari in qualsiasi altro team. Partita contro lo Spezia di domenica? Sarà una gara spigolosa, nonostante le tante assenze tra le fila della squadra di Luca Gotti, anche perché si giocherà in un campo molto stretto”.