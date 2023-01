Spalletti gioisce, il Napoli ha vinto la ‘scommessa’: la sentenza è una manna

Il Napoli si gode il vantaggio in classifica, ma occhio alla sentenza che è finalmente una manna. Spalletti gongola, ha vinto la sua scommessa.

Tredici punti sulla seconda in classifica sono una enormità, soprattutto se si considera il momento di forma delle altre. E lo si compara poi con quello che sta attraversando il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono un vero e proprio rullo compressore, ben consapevoli che adesso il proprio destino è tutto nelle loro mani. Non sarà facile tenere botta di qui alla fine del campionato, ma è innegabile che la formazione partenopea sia padrona della Serie A e sia la principale candidata per la vittoria finale.

Merito di una squadra che gira come un vero e proprio capolavoro. E merito di un progetto tecnico avviato la scorsa estate. Il Napoli non vuole più fermarsi e lo dimostra la grinta con la quale la formazione azzurra è riuscita a battere una comunque ottima Roma. Gli azzurri si sarebbero potuti accontentare del pareggio e invece hanno cercato ferocemente la vittoria. Insomma, la gioia è alle stelle tra le fila dei partenopei, anche e soprattutto se si pensa alla scommessa che ha ormai vinto la squadra di Luciano Spalletti. E che fa gongolare in primis lo stesso tecnico di Certaldo.

Napoli, la scommessa è finalmente vinta. E ad esultare, c’è anche Luciano Spalletti: arriva la sentenza

Scommessa vinta che ha il nome e cognome di Alex Meret. Dopo un’estate trascorsa con la valigia sul letto, il portiere friulano si è preso il Napoli ed è diventato fondamentale con le sue parate provvidenziali. Nel solo mese di gennaio, sono state 3-4 gli interventi miracolosi e perentori, a far esultare anche Luciano Spalletti e la dirigenza, impegnata in estate a stare sulle tracce di Keylor Navas.

E invece, gli azzurri hanno vinto la loro scommessa, come sentenzia l’ex preparatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo. Quest’ultimo, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, non ha mostrato dubbi: “È il miglior portiere italiano e tra i primi 3-4 a livello Europeo”. Un bella manna per lo stesso Spalletti, ma anche per De Laurentiis: il patron vede finalmente valorizzato il proprio investimento.