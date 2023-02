Spezia-Napoli, quanti infortuni: la squadra è decimata

Il Napoli sfiderà domenica prossima lo Spezia di Luca Gotti, ma bisogna registrare una forte emergenza per una squadra in particolare.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo una gara sofferta, è riuscito a battere anche la Roma di José Mourinho. Con il successo contro i giallorossi, i partenopei hanno preso il largo in classifica, visto che adesso hanno la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato adesso da Simone Inzaghi.

La Roma, di fatto, è stata tra le squadre che ha fatto più soffrire il Napoli nel corso di questa stagione. Gli uomini di José Mourinho, infatti, sono stati bravi a reagire con El Shaarawy al gol bellissimo iniziale di Victor Osimhen.

Tuttavia, anche grazie ai cambi effettuati da Luciano Spalletti, il team campano è riuscito a vincere con la rete realizzata da Giovanni Simeone. Dopo la vittoria ottenuta allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma, il Napoli è atteso da una trasferta che potrebbe nascondere più di qualche insidia.

Spezia-Napoli, è piena emergenza per Luca Gotti: sette giocatori nn si sono allenati

Il team campano, domenica alle 12.30, andrà infatti in scena al Picco per sfidare lo Spezia di Luca Gotti, che già all’andata ha fatto soffrire gli uomini di Luciano Spalletti. Nella gara dello scorso settembre, il Napoli riuscì a vincere solo nei minuti finali con il gol realizzato da Giacomo Raspadori.

Tornando alla partita di domenica, invece, non ci sono delle buone notizie per Luca Gotti. Per la sfida contro il Napoli, di fatto, l’ex tecnico dell’Udinese è in forte emergenza. Come comunicato dallo stesso Spezia, infatti, Ekdal e Nzola hanno svolto del lavoro differenziato nell’allenamento di oggi, mentre i vari Zoet, Kovalenko, Bastoni, Zurkowski e Moutinho hanno fatto solo delle terapie.

Tuttavia, al netto delle possibili assenze, lo Spezia dovrà fare di tutto per cercare di strappare almeno un punto contro il Napoli capolista. I liguri, infatti, sono quartultimi in classifica con cinque punti di vantaggio sul Verona.