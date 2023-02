📢 Napoli, richiesta netta in diretta: Spalletti è avvertito

Per il Napoli sono arrivate in diretta dichiarazioni importanti, dal momento che stavolta ha parlato direttamente l’agente: ecco le sue parole.

Il Napoli, quindi, ha emanato in via ufficiale quelle che sono state le decisioni prese da Luciano Spalletti per gli impegni europei. E dal comunicato è fuoriuscito che un giocatore è stato formalmente escluso dalla lista. A tal proposito, allora, ha parlato in diretta il suo agente. Questa la loro posizione.

Luciano Spalletti ha deciso quali giocatore convocare per la Champions League e il Napoli ha recapitato così la propria lista alla UEFA. Ma da questa Diego Demme è stato escluso, come molti tifosi temevano. E speravano non accadesse per il legame che li lega a lui, da sempre professionista e devoto al progetto.

Proprio di Demme e della posizione tra le file del club azzurro ha allora parlato in diretta ai microfoni di ‘Radio CRC’ il suo procuratore, Marco Busiello. Le sue parole.

Napoli, in diretta parla l’agente di Demme: ecco qual è la loro posizione attuale

Il procuratore di Diego Demme, quindi, in diretta ai microfoni di ‘Radio CRC’ non si è trattenuto e ha affermato: “Diego è molto felice di stare a Napoli, è coinvolto nel progetto. Vive di grande entusiasmo come tutto l’ambiente del Napoli. Si è deciso di comune accordo con il Napoli che il ragazzo rimanesse anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore in quella posizione”.

“Non c’è – ha continuato – un particolare stress. Lui si sente parte del gruppo e se verrà chiamato in causa darà il suo contributo”. E ha poi aggiunto, chiamando in causa il tecnico azzurro: “Speriamo che Spalletti possa utilizzarlo di più, ma senza alcun tipo di stress. Diego sta benissimo a Napoli e anche la sua famiglia”.

Poi la rassicurazione per i tifosi: “Non c’è motivo in questo momento per cui Diego non debba restare a Napoli. Ha ambizione di giocare qualche minuto in più, ma questo non vuol dire che sia lontano da Napoli. Le squadre vincono e hanno alchimia all’interno dello spogliatoio. Tutti remano dalla stessa parte e i risultati si vedono”.