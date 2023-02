🔴 Napoli, i tifosi ora si rassegnano: comunicato ufficiale, zero speranze

Il Napoli esce allo scoperto e, tramite un comunicato ufficiale, fa sapere chi è stato scelto da Luciano Spalletti per la Champions League.

Il Napoli si sta preparando al meglio per affrontare gli impegni che verranno, nei prossimi mesi di fuoco, tra Serie A e Champions League. E proprio in merito a quest’ultima sono arrivate anche, tramite un comunicato ufficiale, le scelte prese da Luciano Spalletti per le gare che attendono gli azzurri.

Il Napoli, quindi, scenderà in campo domenica contro lo Spezia e cercherà di conquistare ulteriori tre punti da aggiungere al proprio percorso in Serie A. Con un primo posto da difendere a denti stretti, vista la grande opportunità di conquistare il titolo di Campione d’Italia.

Ma, oltre al campionato italiano di massima serie, c’è anche la Champions League da dover affrontare (gli ottavi saranno contro il Francoforte). E in cui il club punta ad andare più avanti possibile anche per alimentare l’entusiasmo su cui si sta viaggiando. Quello stesso entusiasmo che sta riempendo il Maradona e sta facendo registrare il tutto esaurito. Ecco allora, con queste intenzioni, quali sono state le scelte prese da Luciano Spalletti con la lista per la UEFA Champions League. Un’esclusione tuttavia viene confermata.

Napoli, comunicate dal club le scelte di Spalletti alla UEFA per la Champions League: confermata un’esclusione

Ecco allora le scelte prese da Luciano Spalletti e dal Napoli e poi comunicate alla UEFA per la lista dei giocatori da avere disponibili in Champions League:

Portieri: Meret , Gollini , Idasiak

, , Idasiak Difensori: Kim , Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo , Ostigard, Bereszynski .

, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, , Ostigard, . Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.

Sono stati perciò fatti dei cambi dal tecnico partenopeo. Sono, infatti, stati inseriti Bereszynski per Zanoli, Idasiak per Zerbin e Gollini per Sirigu. Restano esclusi Marfella e Demme. Alcuni nomi sono stati sostituiti dai nuovi arrivati, altri sono rimasti fuori come era già stato rivelato tramite alcune indiscrezioni nelle ultime ore. Destino che è toccato a Diego Demme, da sempre nel cuore dei tifosi partenopei e ormai non più protagonista nel gruppo azzurro.