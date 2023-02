Spezia-Napoli, spunta la decisione di Spalletti: la notizia è una manna

Per il Napoli di Luciano Spalletti, in vista della gara di domenica contro lo Spezia, bisogna registrare delle ottime notizie.

Il Napoli ha spiccato letteralmente il volo verso la vittoria del campionato. Dopo l’ultimo turno di Serie A, dove gli azzurri hanno battuto la Roma di José Mourinho ed il Milan di Stefano Pioli è crollato contro il Sassuolo, il team campano ha adesso la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato adesso dall’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante questo super margine sulle proprio inseguitrici, Luciano Spalletti, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha fatto un appello ai sostenitori azzurri: “Posso tentate di un fare un appello ai nostri tifosi, è più importante il loro sostegno di quello che posso dare io sul campo. Ci stiano vicini in questo momento, noi facciamo tutto sia per la maglia che per la città. Niente per i singoli, tutta per la città: deve diventare un mantra”.

Con queste parole, di fatto Luciano Spalletti ha voluto tenere alta l’attenzione di tutta la piazza partenopea, anche perché domenica è in programma una partita che potrebbe portare con sé più di qualche insidia. Il Napoli, infatti, sfiderà domenica al Picco lo Spezia di Luca Gotti. Proprio per la gara contro il team ligure bisogna registrare delle importantissime novità per l’allenatore azzurro.

Spezia-Napoli, ottime notizie per Luciano Spalletti: “Zielinski, Lobotka e Rrahmani hanno solo gestito le proprie energie”

In giornata, infatti, il Napoli aveva annunciato il lavoro differenziato nell’allenamento di oggi dei vari Zielinski, Lobotka e Rrahmani, facendo preoccupare tutti i tifosi azzurri. Tuttavia, fortunatamente, ‘Sky Sport’ ha rincuorato tutti: “Perché hanno fatto un allenamento differenziato? Si tratta solo di una semplice gestione delle energie, visto che gli azzurri giocheranno tante partite nel mese di febbraio appena iniziato”.

Questa notizia è sicuramente una ‘manna’ per Luciano Spalletti. Rrahmani, Zielinski e Lobotka sono infatti assoluti perni del Napoli, soprattutto il centrocampista slovacco. L’ex Celta Vigo, forse anche di più dei vari Osimhen e Kvaratskhelia, è di fatto l’unico uomo insostituibile nel team che sta dominando il campionato italiano.