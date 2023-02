😮 Calciomercato Napoli, centravanti impensabile: parla il suo agente

In vista di Spezia-Napoli giungono dichiarazioni inattese su un attaccante che sarà in campo: l’agente si esprime così in diretta.

Il calciomercato invernale è giunto al termine. Ciò che è stato fatto o meno non potrà essere modificato almeno fino a giugno e così composte le rose delle varie squadre dovranno affrontare la metà di campionato che resta aperta nonché le competizioni internazionali.

Il Napoli si è mosso limitatamente alle necessità emerse. La società di Aurelio De Laurentiis ha scambiato con la Sampdoria Zanoli per Bereszynski per avere un ricambio pronto qualora capitan Di Lorenzo avesse bisogno di un turno di riposo. Al contempo, il tesserato è stato girato a una squadra che possa dargli maggiore continuità . Infine, Sirigu si è trasferito alla Fiorentina e in città è arrivato Gollini.

Per il resto conversazioni e interessamenti, come accaduto anche in passato. Ad esempio, l’agente di Eldor Shomurodov ha confermato contatti con Giuntoli per il suo assistito, sebbene non ci sia mai stata una trattativa.

Shomurodov, l’agente: “Napoli? Non mi esprimo, ma i miei partner…”

Lo Spezia sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato e ciò ha dato spazio per indagare all’interno dello spogliatoio rivale per prepararsi a tutti gli aspetti che potrebbero padroneggiare il confronto. Per tale ragione ai microfoni di ‘CalcioNapoli24live’ in onda su ‘CalcioNapoli24 TV’ è intervenuto German Tkachenko, agente dell’attaccante Eldor Shomurodov: “Il Napoli corre a grandi leve verso il titolo. Il Napoli rappresenta il fiore all’occhio del calcio italiano, che non si riduce più al catenaccio. Noi abbiamo scelto lo Spezia per i giusti valori, non so se Shomurodov già giocherà contro il Napoli. Fisicamente è pronto”.

Rispetto alla trattativa che ha visto coinvolto il giocatore e al club azzurro, il procuratore ha raccontato: “C’erano offerte per il mio assistito già in estate, ma la Roma non è mai stata sensibile a certe proposte. Ci aspettavamo un trattamento di verso, ora ci siamo stufati e abbiamo preso una decisione. C’erano tante offerte in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra. Io non ho sentito Giuntoli in passato, ma i miei partner potrebbero averlo fatto. Non mi esprimo sul fatto che avesse potuto vestire la maglia del Napoli, può affrontarlo però ora con lo Spezia. Vediamo in estate quale sarà il suo futuro, tratteremo tutto nelle tempistiche giuste”.