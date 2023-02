😱 Napoli, decisione dolorosa e tifosi spiazzati: è tutto vero

Il Napoli di Spalletti lavora in vista dell’impegno a La Spezia di domenica. Non solo, la squadra e la società pensano anche alla Champions.

Il Napoli di Luciano Spalletti lavora senza sosta in vista del prossimo turno di campionato. Gli azzurri non si fermano, nettamente primi in campionato e in continua striscia positiva. Il club partenopeo affronterà domenica prossima lo Spezia, club insidioso ma ostacolo non insormontabile. D’altronde la capolista ha la possibilità di allungare in classifica, approfittando del derby di Milano tra Inter e Milan.

Il club azzurro sta lavorando duramente e tra pochi giorni affronterà un impegno fondamentale. Gli azzurri sfideranno in un doppio confronto i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, una squadra interessante che gli azzurri hanno pescato agli Ottavi di Champions League. Spalletti e i suoi uomini hanno una grande opportunità e possono fare la storia.

Il Napoli, in caso di qualificazione, può raggiungere i Quarti di finale e sarebbe la prima volta nella storia. Spalletti e i suoi uomini stanno vivendo un’annata storica ed i tifosi sono pronti a sognare. L’Eintracht è un avversario interessante ma non impossibile e il club partenopeo si trova davanti ad un’opportunità unica.

Napoli, novità sulla lista Champions

Il club azzurro, così come gli altri club italiani ed europei, dovrà consegnare la lista Champions League entro mezzanotte. La squadra, rispetto alla lista data ad Agosto, effettuerà ben tre cambi ed il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha fatto il punto sulla situazione. Ecco le sue parole:

“Manca l’ufficialità ma il Napoli ha ormai le idee chiare. Ci saranno tre cambi, Gollini prenderà il posto di Sirigu mentre idasiak, prodotto del settore giovanile, sarà il terzo portiere del club partenopeo. Spalletti ha poi optato per due illustri assenze, non verranno inseriti in lista Champions Zerbin e Demme. Il primo paga la duttilità di Elmas mentre il secondo è ‘vittima’ dei tanti calciatori del centrocampo azzurro. Non è ufficiale, ma ormai manca solo ufficialità e sarà stabilita la lista dei calciatori che prenderanno parte al doppio confronto di Champions League.Â