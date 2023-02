😕 Calciomercato Napoli, niente accordo: la notizia spiazza i tifosi

Campionato, Champions League e non solo per il Napoli di Spalletti. La società partenopea monitora con attenzione anche il calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione di questa incredibile stagione. Più che rivelazione però, ora gli azzurri sono una certezza e sono sempre più vicini alla vittoria del campionato. La formazione partenopea ha chiuso il girone di andata a quota 50 punti, dominando tutte le avversarie e mettendo una seria ipoteca sul campionato.

Il club partenopeo ha vinto il primo match del girone di ritorno, chiudendo sul 2 a 1 contro la Roma di Josè Mourinho. Osimhen e Simeone hanno regalato i tre punti alla capolista, l’ennesimo successo della stagione contro una big del nostro campionato. Ora il calendario fa sorridere gli azzurri che possono pensare anche ad altro.

Il club partenopeo pensa anche alla Champions League e tra poche settimane affronterà un interessante doppio impegno contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri tengono molto alla Champions e, in caso di successo, potrebbero cosi conquistare la qualificazione ai Quarti, impegno mai raggiunto nella storia del club. I tifosi ci credono e sognano grazie alla formazione partenopea.

Napoli, rinvio per il rinnovo di Zielinski

Non solo campionato e Champions League, ma anche calciomercato. I calciatori azzurri hanno offerto una grande stagione e la società dovrà lavorare per accontentare le richieste dei propri assistiti. Oltre ai possibili adeguamenti per Kvaratskhelia, Kim o Osimhen la società deve fare i conti pure con la situazione di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, tra i più ‘anziani’ in rosa, ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Secondo quanto riporta Il Mattino il club azzurro ha deciso però di rimandare l’appuntamento con l’entourage del calciatore per il rinnovo. Le parti si ascoltano da settimane o meglio mesi, ma ora tutta la squadra e la società hanno solo l’obiettivo scudetto in testa e solo a fine anno si potrà discutere di un eventuale rinnovo di contratto. Tutto rinviato con Zielinski che dovrà quindi attendere.