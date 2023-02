😱 Calciomercato Napoli, l’annuncio dell’agente fa esultare Giuntoli: il motivo

L’agente di un calciatore del Napoli, nella giornata odierna, ha rilasciato un’intervista che renderà felici Giuntoli e Spalletti.

Il mercato di gennaio del Napoli, nonostante il primo posto in campionato e l’ottimo rendimento mostrato in Champions League, è stato ricco di colpi. Alla corte di Luciano Spalletti sono arrivati Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński. Due elementi d’esperienza presi in prestito con diritto di riscatto fissato rispettivamente a 8 e 1.5 milioni. Ad andare via, invece, sono stati Alessandro Zanoli (alla Sampdoria) e Nikita Contini (alla Regina).

Operazioni, quelle concluse in entrata, fortemente volute dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli in modo tale da consolidare la rosa a disposizione del mister originario di Certaldo e aumentare la qualità complessiva. Il manager azzurro, nelle scorse settimane, ha poi valutato un altro possibile addio. Quello di Diego Demme, scivolato indietro nelle gerarchie dopo l’esplosione di Stanislav Lobotka.

L’ex Lipsia, fin qui, è stato impiegato soltanto 3 volte in campionato per un totale di 19 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. L’ultima presenza risale all’8 novembre (2-0 all’Empoli). Da quel momento in poi l’allenatore lo ha portato sempre in panchina senza, però, mai gettarlo nella mischia. Ben 6 esclusioni di fila che avevano spinto il centrocampista a chiedere di essere ceduto per tornare protagonista altrove.

Napoli, Demme resta perché è felice: la confessione dell’agente

Per lui si era fatto avanti la Salernitana ma i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare un’intesa ritenuta soddisfacente dalle parti coinvolte. Gli amaranto, ad esempio, avevano proposto di prenderlo in prestito mentre i partenopei avrebbero preferito monetizzare la sua partenza. La trattativa è finita su un binario morto ed ora il calciatore è rimasto, con la speranza di poter essere utilizzato più spesso.

A fare il punto è stato il suo agente Marco Busiello, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ in onda su ‘Radio Crc’. “Si è deciso di comune accordo con il Napoli che il ragazzo rimanesse anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore in quella posizione. Lui si sente parte del gruppo e se verrà chiamato in causa darà il suo contributo”. Ora la palla passa a Spalletti. Demme, nel frattempo, resta in attesa di una nuova chance.